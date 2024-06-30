Основатель Telegram Павел Дуров поделился впечатлениями от визита в Узбекистан, который длился несколько дней. Он написал, что ему в стране очень понравилось и поделился фотографиями из поездки.

«В Узбекистане любят Telegram: более 70% из 37-миллионного населения страны пользуются Telegram, и вся их экономика связана с нашей платформой (у каждого бизнеса в стране есть Telegram-бот или канал). Мы гордимся этой популярностью и любим Узбекистан в ответ», — отметил Павел Дуров.

Он рассказал, что его поразила современная инфраструктура быстро развивающегося Ташкента, горные ландшафты востока Узбекистана и богатая история Бухары и Самарканда.

Фото: t.me/durov.



«Я встретил много молодых и талантливых людей с добрыми сердцами. Я благодарен за тёплый приём и надеюсь позже в этом году ещё побыть в солнечном Ташкенте», — написал он.

На днях о встрече с Павлом Дуровым сообщил Отабек Умаров, зять президента Узбекистана и руководитель Центральноазиатской конфедерации ММА (смешанных боевых искусств)

«Команда Telegram во главе с основателем проекта Павлом Дуровым и его братом Николаем посетила Узбекистан. В нашей стране с особой теплотой относятся к этому сервису, поскольку Telegram для нас — больше чем мессенджер номер один. С его помощью мы не только остаёмся на связи с близкими, но и узнаём новости, ведём дела, находим нужные товары и услуги. Так или иначе Telegram помогает практически каждому пользователю мобильного интернета», — написал он в Instagram.

Фото: t.me/durov.



«Для нас было большой честью принимать Павла и его близких на гостеприимной земле Узбекистана. Бесконечно приятно на личном опыте убедиться в том, что все они не только профессионалы высочайшего уровня, но и прекрасные люди с открытой миру душой. Надеемся, что впечатления от Ташкента, Бухары и Самарканда, а также общение с пользователями Telegram вдохновят их на новые технологические решения. Уверен, что ждать этого осталось недолго», — добавил Отабек Умаров.

До Узбекистана Павел Дуров был в Кыргызстане. По итогам поездки он также пообещал вернуться в эту страну.

О планах посетить страны Центральной Азии Павел Дуров сообщил 10 июня. «Я решил посетить Центральную Азию, чтобы посмотреть, какая там жизнь, изучить, как люди используют Telegram и каковы их цифровые потребности», — написал он.

Цель поездки

Два источника «Газеты.uz» сообщили, что Павел Дуров обсуждал с властями Узбекистана открытие Telegram-банка, а также легализацию криптовалюты Toncoin.

В Казахстане во время визита Павла Дурова в Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) одобрили основанную бизнесменом Toncoin. Теперь валютой можно будет торговать на криптобиржах, зарегистрированных в МФЦА.

Toncoin — это криптовалюта, созданная на основе блокчейн-платформы The Open Network (TON). Изначально проект назывался Telegram Open Network и разрабатывался компанией Telegram как блокчейн-платформа. Сейчас Toncoin используется как цифровой актив в сети TON.