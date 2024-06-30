Германия — Дания — 2−0

У любителей футбола в Узбекистане в прошедшую ночь появился важный аргумент поболеть за сборную Германии на этом Евро. Дисквалификация на один матч основного защитника Жонатана Та вынудила наставника сборной Юлиана Нагельсманна искать ему замену. Со старта в составе «бундесманшафт» мог появиться защитник Вальдемар Антон, родившийся в Алмалыке, но выбор пал на более опытного Шлоттербека. Тот на радостях даже забил гол с углового, который отменили из-за слишком тесных объятий немецких игроков с датским кипером — в дебюте матча немцы вдавили соперников в их штрафную, устроив бомбардировку ворот Шмейхеля.

С убойных позиций били Хавертц, Киммих и тот же Шлоттербек, но каждый раз датский кипер был шире и больше размера ворот, которые защищал. Почти каждая из следовавших одна за другой закидок мяча из центрального круга на фланги или в штрафную доходила до цели и становилась предвестником опасности. К 20-й минуте датские футболисты наконец-то вспомнили не только о своих, но и о чужих воротах: первые попытки Эриксена проверить сухость ворот Нойера выглядели совершенно дружелюбно.

А спустя 15 минут над ареной в Дортмунде разразился такой сильный ливень с громом и молнией, что даже английский рефери Майкл Оливер, привыкший мокнуть на полях АПЛ, решил прервать матч почти на полтайма. Сложно точно сказать, повлияли ли погодные катаклизмы на игру обеих команд, но на тренерской площадке датчан что-то «заискрилось», и главный тренер Каспер Юльманн схлопотал горчичник: возможно, сказался его дар предвидения нереализованных подопечными двух голевых моментов под самый занавес длинного первого тайма.

Главным героем начала второго тайма вновь стал Оливер, являющийся на данный момент самым заметным англичанином на Евро. Сначала он вновь хотел увести команды от дождя, а затем они на пару с бригадой VAR и фортуной вдоволь покуражились над Андерсеном: сначала Оливер нашёл микроскопический офсайд после гола датского защитника в ворота Нойера, а затем с такой же скрупулёзностью высчитал его игру рукой уже в своей штрафной, вызывая гомерический хохот у противников высоких технологий в футболе. Хаверц с пенальти был точен — 1−0.

Нешуточные шекспировские страсти не смог потушить даже второй гол немцев: Шлоттербек выдал роскошный пас на Мусиалу, тот пропорол датскую оборону и бильярдным выстрелом нашёл недосягаемый для Шмейхеля дальний угол — 2−0.

Датчане были готовы биться до конца, но сказалась короткая скамейка запасных: вышедшие на замену подуставшим Хойлунду и Дилейни не смогли добавить к финальному штурму новых свежих идей и нестандартных ходов. Отсутствие третьего пропущенного мяча, видимо, им стало утешительным бонусом: cыграв один из лучших матчей на турнире, сборная Дании покидает его.

Германии, сыгравшей надёжно, но не без труда пробравшейся в четвертьфинал, 5 июля в соперники достанется кто-то из пары Испания-Грузия.

Дортмунд. «Сигнал Идуна Парк»

Судья: Майкл Оливер (Англия)

Голы: Хавертц (54, пен), Мусиала (68)

Германия: Нойер, Киммих, Рюдигер, Шлоттербек, Раум (Хенрихс, 81), Андрих (Джан, 65), Кроос, Мусиала (Вирц, 81), Гюндоган (Фюллькруг, 65), Зане (Антон, 88), Хаверц.

Дания: Шмейхель, Андерсен, А.Кристенсен (Ларсен, 81), Вестегор, Бах (Р. Кристенсен,81), Мехле, Хёйбьерг, Дилейни (Нергор, 9), Эриксен, Сков Ольсен (Поульсен,69), Хойлунд (Винд, 81).

Предупреждения: Бах, Мехле, Андерсен