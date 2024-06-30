Галерея изобразительного искусства (НБУ) уже не первый год занимается продвижением нового поколения художников Узбекистана. Вслед за персональными выставками в этот раз здесь устроили массовый смотр молодых сил отечественного искусства. Для экспозиции были отобраны лучшие работы около 70 авторов.
«Мы решили не ограничиваться только изобразительным искусством, а шире раскрыть горизонты участников. Мы хотим ощутить, что такое молодёжная культура, понять, кто идёт вслед нашим мастерам искусства», — сказала на открытии выставки директор галереи Камола Акилова.
Название выставки сформулировано по-творчески широко: художникам предлагалось в «полёте» своей мысли поразмыслить о важных для себя вопросах без ограничения в жанрах, технике и стилях. Экспозиция представила живопись, графику, скульптуру, дизайн, инсталляции.
В проекте приняли участие не только стажёры Академии художеств Узбекистана, но и студенты Национального института художеств и дизайна имени К. Бекзода, ташкентского международного университета Кимё, ташкентского филиала ВГИКа и Ташкентского архитектурно-строительного университета.
«Я надеюсь, сегодня никто не сбежит. Вы останетесь и всё увидите, всё посмотрите», — упредил директор ташкентского филиала ВГИК Эльдар Юлдашев, не понаслышке знающий, как чутко реагирует молодая аудитория на коллективные мероприятия, организованные «сверху».
Впрочем, сбежать с выставки просто так не получится: работы проекта «Полёт» — искусство вдумчивое и осторожное. Его создают мастера, начинающие свою самостоятельную карьеру и прилежно осваивающие язык современного искусства.
Как, например, диптих «8>7» Зухриддина Киёмова, посвящённый легендарным футболистам современности. Это практически оммажи работам Энди Уорхола.
В работах Мирвахида Мирсаидова выглядывают рога быков то ли с корриды Пикассо, то ли с лысенковской картины-символа музея Савицкого.
Тимур Лашёнов говорит со зрителем ярким языком сюрреализма, Сарвиноз Касымова — американского импрессиониста с русскими корнями Николая Фешина, а Йигитали Сатторов — мастеров кубизма и абстракции.
На фоне обилия изобразительных переработок особняком можно выделить работы, раздвигающие рамки традиционного искусства с помощью исторического и подручного материала. В категории первых можно долго и с интересом рассматривать костюм рассказчицы к спектаклю про Давида Сасунского, героя древнего армянского эпоса. Театральный художник Анна Григорьянц регулярно поправляет у манекена длинный тёмно-красный шлейф, украшенный синими вишапами — мифическими орнаментами-драконами, олицетворяющими стихии, как добрые, так и не очень.
«Когда мы просто перемещаемся в пространстве, мы уже собираем в себе историю. Всё, что мы видели, каждый момент нашей жизни — всё это в нас уже отпечатывается: чем длиннее шлейф, чем больше история», — поясняет автор скрупулёзность каждой детали в своей работе.
Пространство сконструированных символов современного мира на выставке заняли несколько инсталляций студентов Ташкентского архитектурно-строительного университета. Проект «Наш выбор» собран из пластических прозрачных кубов, подвешенных в пространстве, которое ограничено металлическими рейками. На кубах — графические изображения профессий, которые выбирают молодые люди. Судя по беспорядочности линий таких росписей, выбор очень сложный.
Инсталляция «Чегара» из теплоизоляционного изолона, по мысли её создателей, должна показать, как важны для стирания границ и для общения молодёжи соцсети, а в проекте «Четыре светила» с помощью мозаичного стекла нам рассказывают о фазах яркости солнца, с утра до ночи охраняющего наши дома.
Тех, кто ждал от нынешнего «Полёта» чего-нибудь эпатажного и бунтарского, выставка разочарует. Но такое искусство может быть доступно разным уровням восприятия, в том числе и совсем неподготовленному зрителю. И ему пока вовсе не обязательно знать, кто кого копирует и кому подражает. Не сбежал с выставки, осилил все залы экспозиции, осмыслил увиденное — уже результат. Проверить свои силы на умение понять отечественное молодёжное искусство можно до 28 июля.