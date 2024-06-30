Галерея изобразительного искусства (НБУ) уже не первый год занимается продвижением нового поколения художников Узбекистана. Вслед за персональными выставками в этот раз здесь устроили массовый смотр молодых сил отечественного искусства. Для экспозиции были отобраны лучшие работы около 70 авторов.

Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».

«Мы решили не ограничиваться только изобразительным искусством, а шире раскрыть горизонты участников. Мы хотим ощутить, что такое молодёжная культура, понять, кто идёт вслед нашим мастерам искусства», — сказала на открытии выставки директор галереи Камола Акилова.

Название выставки сформулировано по-творчески широко: художникам предлагалось в «полёте» своей мысли поразмыслить о важных для себя вопросах без ограничения в жанрах, технике и стилях. Экспозиция представила живопись, графику, скульптуру, дизайн, инсталляции.

В проекте приняли участие не только стажёры Академии художеств Узбекистана, но и студенты Национального института художеств и дизайна имени К. Бекзода, ташкентского международного университета Кимё, ташкентского филиала ВГИКа и Ташкентского архитектурно-строительного университета.

Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».

«Я надеюсь, сегодня никто не сбежит. Вы останетесь и всё увидите, всё посмотрите», — упредил директор ташкентского филиала ВГИК Эльдар Юлдашев, не понаслышке знающий, как чутко реагирует молодая аудитория на коллективные мероприятия, организованные «сверху».

Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».

Впрочем, сбежать с выставки просто так не получится: работы проекта «Полёт» — искусство вдумчивое и осторожное. Его создают мастера, начинающие свою самостоятельную карьеру и прилежно осваивающие язык современного искусства.

Как, например, диптих «8>7» Зухриддина Киёмова, посвящённый легендарным футболистам современности. Это практически оммажи работам Энди Уорхола.

Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».

В работах Мирвахида Мирсаидова выглядывают рога быков то ли с корриды Пикассо, то ли с лысенковской картины-символа музея Савицкого.

Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».

Тимур Лашёнов говорит со зрителем ярким языком сюрреализма, Сарвиноз Касымова — американского импрессиониста с русскими корнями Николая Фешина, а Йигитали Сатторов — мастеров кубизма и абстракции.

Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».

На фоне обилия изобразительных переработок особняком можно выделить работы, раздвигающие рамки традиционного искусства с помощью исторического и подручного материала. В категории первых можно долго и с интересом рассматривать костюм рассказчицы к спектаклю про Давида Сасунского, героя древнего армянского эпоса. Театральный художник Анна Григорьянц регулярно поправляет у манекена длинный тёмно-красный шлейф, украшенный синими вишапами — мифическими орнаментами-драконами, олицетворяющими стихии, как добрые, так и не очень.

Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».

«Когда мы просто перемещаемся в пространстве, мы уже собираем в себе историю. Всё, что мы видели, каждый момент нашей жизни — всё это в нас уже отпечатывается: чем длиннее шлейф, чем больше история», — поясняет автор скрупулёзность каждой детали в своей работе.

Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».

Пространство сконструированных символов современного мира на выставке заняли несколько инсталляций студентов Ташкентского архитектурно-строительного университета. Проект «Наш выбор» собран из пластических прозрачных кубов, подвешенных в пространстве, которое ограничено металлическими рейками. На кубах — графические изображения профессий, которые выбирают молодые люди. Судя по беспорядочности линий таких росписей, выбор очень сложный.

Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».

Инсталляция «Чегара» из теплоизоляционного изолона, по мысли её создателей, должна показать, как важны для стирания границ и для общения молодёжи соцсети, а в проекте «Четыре светила» с помощью мозаичного стекла нам рассказывают о фазах яркости солнца, с утра до ночи охраняющего наши дома.

Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».

Тех, кто ждал от нынешнего «Полёта» чего-нибудь эпатажного и бунтарского, выставка разочарует. Но такое искусство может быть доступно разным уровням восприятия, в том числе и совсем неподготовленному зрителю. И ему пока вовсе не обязательно знать, кто кого копирует и кому подражает. Не сбежал с выставки, осилил все залы экспозиции, осмыслил увиденное — уже результат. Проверить свои силы на умение понять отечественное молодёжное искусство можно до 28 июля.