Завод BYD в Джизакской области выпустил первые автомобили. Президент расписался на первых автомобилях, сошедших с конвейера. Сейчас завод производит две модели. Годовая мощность производства на первом этапе составляет 50 тысяч единиц, а к третьему должна достичь достигнет 500 тысяч. На встрече Шавката Мирзиёева с президентом BYD Ваном Чуаньфу обсуждались планы компании по участию в проекте развития «зелёного» транспорта в Узбекистане.

Между Узбекистаном и Монголией подписаны 14 документов. В рамках визита президента Монголии правительства двух стран подписали межправсоглашения о воздушном и международном автомобильном сообщении, о торговом, экономическом и инвестиционном сотрудничестве до 2027 года. В Ташкенте открылось посольство Монголии. Узбекистан намерен в ближайшее время также открыть посольство в Улан-Баторе.

65 школьников погибли и около 300 получили травмы в ДТП за 5 месяцев. В Сенате вновь подвергли критике ситуацию с безопасностью дорожного движения в Узбекистане. В 2023 году на дорогах погибли 263 ребёнка и ранены были 1568. 57% аварий вызваны недостатками инфраструктуры.

Массовые мероприятия с бесплатной раздачей товаров запретили. Правительство издало постановление о запрете привлечения граждан к массовым мероприятиям путём бесплатной раздачи продуктов питания, товаров и других ценностей или продажи их по «чрезмерно заниженным» ценам.

В школах внедрят методики социально-эмоционального воспитания. Эксперимент начнётся со следующего года. Речь об освоении пяти компетенций — самопознание, самоуправление, социальная осведомлённость, отношения со сверстниками и принятие решений. Намечены также проекты по повышению знаний родителей в воспитании детей с изданием литературы.

«10 суток — это много». «Газетa.uz» поговорила со студентом Исмоилжоном Нормаматовым, который в начале июня получил 10 суток ареста за продажу Notcoin за 800 тысяч сумов. Он рассказал об обстоятельствах дела, о том, как оно повлияло на его учёбу и жизнь, а также поделился мнением об обоснованности такого наказания.

Сотрудник ОВД задержан по делу о смерти мужчины в здании ОВД в Бекабаде. Брат погибшего рассказал «Газете.uz», что в инциденте, повлёкшем смерть его родственника, всего участвовали восемь сотрудников.

Павел Дуров пообещал снова приехать в Ташкент. Основатель Telegram по итогам поездки в Узбекистан заявил, что постарается вернуться в этом году. Он отметил, что гордится популярностью платформы в стране, где ей пользуется более 70% населения и практически весь бизнес.

В махаллях с частными домами создадут махаллинские сервисные компании. Они будут заниматься благоустройством и оказывать услуги по ремонту коммунальных сетей, сортировке и вывозу отходов. На оплату их работы планируется выделять ежемесячно по 20 млн сумов.

Смерть журналистки Рамины Ягафаровой могли вызвать ошибки врачей. Телеведущая скончалась в частной клинике Ташкента в сентябре. Экспертиза показала, что причиной смерти стало неправильное лечение. Прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело. В клинике её сестре не выдали документы, Минздрав на запросы семьи не ответил.

«Вернуть узбекскую музыку в мировой контекст». На музыкальных платформах на днях вышел авангардный альбом нойз-проекта qorakitobchi ― «Ethnoise: Retrospective 2005−2024». Музыкальный журналист «Газеты.uz» Руслан Тихонов обсудил с его автором Анваром Каландаровым релиз на российском лейбле, ташкентский андеграунд 2000-х и переиздание винила.

Стихийные истории. Как фестиваль на высохшем дне Аральского моря меняет представление об Узбекистане. В начале июня на «кладбище» кораблей в Муйнаке прошёл шестой фестиваль электронной музыки «Стихия». География его посетителей с каждым годом расширяется. Как фестиваль раскрывает культуру Узбекистана, как влияет на развитие региона и что о нём думают местные жители — в репортаже Дилявера Аблякимова.