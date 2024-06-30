Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 28 июня озвучил предложения по трудоустройству молодёжи в летнее время.

Хокимам областей и районов поручено летом проводить ярмарки вакансий в школах, техникумах, университетах и парках. Благодаря этому, как ожидается, на вакантные должности могут быть трудоустроены не менее 150 тысяч молодых людей.

Глава государства отметил важность организации в летние месяцы «строительных отрядов» и привлечения 100 тысяч молодых людей к оплачиваемым работам на строительных объектах.

Президент заявил о дальнейшей поддержке инициатив предпринимателей по обучению и трудоустройству молодёжи.

С 2024/2025 учебного года расходы предпринимателей, которые обучают учеников школ, колледжей, техникумов и трудоустраивают их, будут вычитаться из налоговой базы. Налог на доходы учеников и социальный налог установят в размере 1%.

Шавкат Мирзиёев заявил, что спортивные залы и стадионы школ, колледжей и вузов, бассейны и библиотеки будут открыты для молодёжи махаллей. Также объявлено о проведении спортивных соревнований, творческих конкурсов и дней кино в летний сезон.

Напомним, на этом же совещании президент сообщил, что молодые люди, показавшие результат выше 75% по экзамену SAT (стандартизованный тест для приёма в вузы США), смогут поступить в вузы Узбекистана на грантовой основе. Кроме того, в 73 лицеях Узбекистана внедрят программы, выпускники которых смогут поступить в вуз без экзамена.

Выпускники техникумов с хорошими оценками получат диплом, соответствующий международному классификатору. Они смогут продолжить обучение в вузе со второго или третьего курса на контрактной основе. При Агентстве президентских школ создадут Центр подготовки к олимпиадам.