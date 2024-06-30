В Джизаке 30 июня намеревались высыпать на посетителей парка «Навруз» 5000 воздушных шаров, раздать бесплатное мороженое и 1000 подарков. Анонс акции был опубликован в социальных сетях.

Экожурналист Наргис Косимова, сообщая об этом в воскресенье, написала, что деньги можно было бы потратить на озеленение города, открытие приюта для бездомных животных и другие полезные мероприятия.

Она подчеркнула, что в отношении предпринимателей, намеревающихся загрязнять окружающую среду, должны приниматься строгие меры.

Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана позже сообщило, что совместно с Национальной гвардией остановило акцию.

«Министерство осуждает такие мероприятия, как запуск пластиковых игрушек, воздушных шаров и другие подобные действия, вызывающие загрязнение окружающей среды мусором», — говорится в заявлении.

Совсем недавно в парке «Новый Узбекистан» в Ташкенте собирались высыпать 10 тысяч пластиковых уточек в озеро. Министерство тогда также вмешалось и остановило мероприятие.

Минэкологии сообщило, что разработало предложения о введении требования об утилизации отходов для желающих провести такие мероприятия, увеличении таможенных сборов на ввоз воздушных шаров в Узбекистан в 10 раз и повышении цены на воздушные шары в 100 раз.

В этот же день стало известно, что правительство накануне приняло постановление о запрете привлечения граждан к массовым мероприятиям путём бесплатной раздачи продуктов питания, товаров и других ценностей или продажи их по «чрезмерно заниженным» ценам.