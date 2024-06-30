Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в воскресенье прибыл с официальным визитом в Ташкент.
Высокого гостя в аэропорту столицы встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица, сообщила пресс-служба главы правительства.
«Газета.uz» писала, что в ходе двухдневного визита состоятся переговоры с президентом Шавкатом Мирзиёевым и другими официальными лицами.
На переговорах планируется обсудить вопросы расширения сотрудничества Узбекистана с ООН и её институтами, глобальной политики и регионального взаимодействия.
Антониу Гутерриш также побывает в Кыргызстане, Казахстане, Таджикистане и Туркменистане. 4 июля он выступит на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане.
До этого глава ООН посещал Центральную Азию в 2017 году.