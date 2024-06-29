Американский вишнёвый пирог
Пирог получается нежным, в меру сладким, с большим количеством сочной начинки.
Пирожки со штрейзелем и вишней
Пирожки из дрожжевого теста, с вишнёвой начинкой и сливочной штрейзельной крошкой.
Тёртый пирог с вишней
Этот пирог очень прост в приготовлении.
Шоколадный торт с вишней
Торт «Пьяная вишня» — это всеми обожаемая классика.
Кекс с вишней
Нежное тесто в сочетании с кислой вишней даёт восхитительный результат.
Быстрые тарталетки с вишней
Вишнёвые тарталетки украсят даже праздничный стол.
Рогалики с вишней
Знакомые с детства песочные рогалики с вишней в сахарной пудре.
Торт «Зимняя вишня»
Торт «Зимняя вишня» — настоящая находка для хозяек.
Брауни с творожно-вишнёвой прослойкой
Этот десерт представляет собой ароматный шоколадный слой, нежнейшую творожную прослойку и вишнёвый конфитюр.