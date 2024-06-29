Американский вишнёвый пирог





Пирог получается нежным, в меру сладким, с большим количеством сочной начинки.

Пирожки со штрейзелем и вишней





Пирожки из дрожжевого теста, с вишнёвой начинкой и сливочной штрейзельной крошкой.

Тёртый пирог с вишней





Этот пирог очень прост в приготовлении.

Шоколадный торт с вишней





Торт «Пьяная вишня» — это всеми обожаемая классика.

Кекс с вишней





Нежное тесто в сочетании с кислой вишней даёт восхитительный результат.

Быстрые тарталетки с вишней





Вишнёвые тарталетки украсят даже праздничный стол.

Рогалики с вишней





Знакомые с детства песочные рогалики с вишней в сахарной пудре.

Торт «Зимняя вишня»





Торт «Зимняя вишня» — настоящая находка для хозяек.

Брауни с творожно-вишнёвой прослойкой





Этот десерт представляет собой ароматный шоколадный слой, нежнейшую творожную прослойку и вишнёвый конфитюр.