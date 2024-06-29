29 июня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отправится в турне по странам Центральной Азии. Как сообщает Служба новостей ООН, сначала он посетит Узбекистан, затем Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Туркменистан. Гутерриш посещал регион в 2017 году. Нынешняя поездка продлится до 7 июля.

Пресс-секретарь главы ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в Нью-Йорке в пятницу сообщил, что в каждой из стран Гутерриш встретится с главой государства и высокопоставленными представителями правительства, ознакомится с проектами, связанными с борьбой с изменением климата, а также пообщается с местными активистами.

4 июля в Астане генеральный секретарь ООН примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. В своём выступлении Гутерриш заявил о необходимости подтвердить приверженность принципам многосторонности, основанным на Уставе ООН и Всеобщей декларации прав человека. Он подчеркнёт, что в центре этих усилий должно быть стремление к миру.

Генсек ООН намерен также предупредить международное сообщество о том, что геополитические разногласия не позволяют эффективно устранять общие угрозы, в том числе бороться с изменением климата.