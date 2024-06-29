Законодательная палата Олий Мажлиса на заседании 25 июня приняла поправки в закон о Службе государственной безопасности Узбекистана (видео).

Заместитель Комитета по вопросам обороны и безопасности нижней палаты парламента Козимжон Тожиев сообщил, что документ принимается, чтобы включить в закон новые нормы, введённые новыми законами «О кибербезопасности» и «О государственной границе», а также обновлённой Конституцией.

В законе закрепляются полномочия Службы государственной безопасности как уполномоченного органа в сфере кибербезопасности и ведения дел об административных правонарушениях.

В первом чтении за документ проголосовали 104 депутата, никто не воздержался и не выступил против.

Парламентарий предложил принять поправки сразу во втором чтении.

Депутат от УзЛиДеП Дониёр Ганиев задал вопрос касательно поправки в статью 44 закона о СГБ, согласно которой генеральный прокурор и подчинённые ему прокуроры в пределах своих полномочий осуществляют надзор за точным и единообразным исполнением законов в деятельности Службы государственной безопасности.

В статью добавляется третья часть, которая предусматривает исключение из предмета надзора прокуроров информации о методах, формах и специальных средствах организации деятельности СГБ.

«Если эту норму включить, не будет ли она противоречить части первой этой же статьи? Если эти сведения не будут предоставляться прокурору для осуществления надзора, как сотрудники органов прокуратуры в рамках своих полномочий будут осуществлять надзор за точным и единообразным исполнением законов в деятельности Службы государственной безопасности, если эти сведения не будут входить в их предмет надзора?» — спросил Дониёр Ганиев.

Козимжон Тожиев ответил, что процессуальные действия СГБ останутся предметом надзора прокуратуры. По его словам, изменения коснутся только методов, форм и спецсредств организации деятельности службы.

«Другие случаи будут входить в предмет надзора прокуратуры», — сказал он.

Дониёр Ганиев сказал, что не понял ответа и переспросил: «Если прокурор не будет получать информацию о применённых методах, формах и специальных средствах организации деятельности СГБ, как он будет проводить надзор законности общей деятельности? Первой частью статьи предоставлены полномочия [по надзору], а третьей частью не предусматривается ознакомление, надзор. Эта третья часть ведь будет препятствовать, противоречить первой части», — заявил депутат.

Тожиев повторил свой ответ, отметив, что методы, формы и специальные средства по организации деятельности, определяемые закрытыми решениями СГБ, будут применяться в соответствии с законом.

По статье 5 закона СГБ является специально уполномоченным госорганом, осуществляющим свою деятельность специальными средствами, формами и методами для обеспечения государственной безопасности.





Закон был принят в третьем чтении, на этот раз один депутат воздержался.