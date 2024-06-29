13 сентября 2023 года в Ташкенте в возрасте 31 года скончалась ведущая программы «Своими глазами» телеканала Dunyo bo’ylab Рамина Ягафарова.

В Генеральной прокуратуре Узбекистана тогда сообщили, что причиной смерти стала «аллергическая реакция на лекарство (левофлоксацин), острый отёк головного мозга и лёгких, острая дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность и анафилактический шок».

Сестра погибшей Диана Иртуганова предоставила «Газете.uz» копию заключения комиссионной судебно-медицинской экспертизы, в котором говорится, что причиной смерти Рамины Ягафаровой стало неправильное лечение.

По информации сестры и адвоката Шухрата Каюмова, прокуратура Чиланзарского района отказалась возбуждать уголовное дело. Решение было принято 15 октября, или за две недели до завершения первичной судебно-медицинской экспертизы, — она началась 13 сентября и завершилась 1 ноября.

В клинике «Доктор Сервис», где лечилась Ягафарова, не стали выдавать Иртугановой историю болезни и другие документы. Персонал клиники в грубой форме отказал сестре и не допустили не только к руководству, но и на территорию клиники, рассказала она.

Через два месяца после смерти Ягафаровой скончалась их мать.

Иртуганова обратилась в Министерство здравоохранения, чтобы ей выдали медицинские документы, провели служебную проверку в отношении клиники и приняли меры воздействия, однако ответа на обращение в установленный законом срок не последовало.

Обращение Дианы Иртугановой и адвоката Шухрата Каюмова

Диана Иртуганова в записанном видеообращении, предоставленном «Газете.uz» 26 июня, рассказала, что в тот день с мамой поехала в клинику «Доктор Сервис», где её мама принимала лечение. Она отметила, что их мама регулярно лечилась и проходила обследование в этом медучреждении.

12 сентября после работы Рамина приехала навестить маму и в связи с недомоганием выпила таблетку, после чего ей стало плохо, и её сразу забрали в отделение реанимации. Там спустя 15−20 минут она пришла в сознание. На следующее утро, по словам сестры, Рамина в клинике позавтракала и отлично себя чувствовала. Продолжала вести свои дела по телефону, переносила встречи и собиралась вскоре возвращаться домой.

Главврач сообщил, что состояние пациентки стабильное, и её в скором времени переведут в обычное отделение. Эту информацию подтвердил реаниматолог Акмаль Каримов, рассказала Диана.

«Однако в 16 часов Рамина перестала выходить на связь, после чего мы поднялись в отделение реанимации, приблизительно в 18:00 вышли врачи и сказали, что можете зайти и попрощаться. После мы сразу подошли к врачу-реаниматологу, на что он сказал: „Наверное, у неё оторвался тромб“. То есть врачи даже не знали изначально причину её смерти. После чего они не вызвали „скорую“, они, как могли, тянули время, чтобы не приходила милиция, следователи. Мой муж сам позвонил в нужные органы, чтобы её тело забрали на судмедэкспертизу», — рассказала сестра погибшей.

После смерти Рамины Ягафаровой вышло интервью с врачом-реаниматологом, который, по словам Дианы, оклеветал её сестру, заявив, что она запила таблетку левофлоксацина энергетиком. Диана утверждает, что её сестра не пила энергетик в тот день и вообще не употребляла энергетики.

«Они поставили диагноз „анафилактический шок“, однако они даже не провели должного обследования и лечили сестру вслепую, не вызвали врача-аллерголога, а именно врач-аллерголог должен был осмотреть Рамину», — рассказала она.

«Вскоре после смерти Рамины я потеряла маму. Мама не смогла пережить это», — рассказала сестра покойной.

Диана написала заявления в прокуратуру. Ей ответили, что ведётся следствие. Вскоре главврач клиники перестал выходить на связь, рассказала она. Когда она попыталась прийти в клинику, чтобы поговорить с директором, охрана её не пустила внутрь. Прокуратура не дала на руки результаты судебно-медицинской экспертизы.

«Везде в СМИ писалось о том, что она скончалась от анафилактического шока. Где-то коверкали информацию, писали, что она была в коме, что у неё был сильный отёк мозга, отёк лёгких. Но у меня есть зафиксированная переписка с Раминой. Она полностью вела свой рабочий процесс, разговаривала со своим сыном по видеосвязи», — подчеркнула она. Диана добавила, что сестра не впадала в кому. После приёма антибиотика у неё упало давление, но Рамина оставалась в сознании.

Адвокат Шухрат Каюмов показал заключение судмедэкспертизы, которая была начата 23 февраля и завершена 15 апреля 2024 года. Он отметил, что прокуратура всё ещё не истребовала результаты экспертизы, что дело никто не забирает.

«В документе говорится, как из-за халатности врачей, которые недосмотрели, человек просто-напросто задохнулся. Основная причина — это неправильное лечение», — заявил Шухрат Каюмов.

После второго заявления в прокуратуру Диана пыталась выйти на связь со следователем, который вёл дело, однако он перестал отвечать на звонки.

«После трагедии нужны были силы, чтобы бороться. У меня, конечно, на тот момент их не было, потому что у меня была на тот момент мама, которая себя плохо чувствовала, а также ребёнок — 10-летний сын [Рамины], который остался без матери. Прошло некоторое время, и я решила, что это так оставлять нельзя, потому что и другие люди могут пострадать от этой клиники», — поделилась сестра.

Диана утверждает, что у её сестры не было хронических заболеваний, она нигде не состояла на учёте, следила за своим здоровьем и проходила регулярно чекапы. Рамина Ягафарова вела три передачи на телевидении и писала докторскую диссертацию.

«Я бы хотела обратиться к общественности, ко всей аудитории. [Рамина] была журналисткой, телеведущей, а также преподавателем. Я бы хотела, чтобы коллеги поддержали её. Чтобы дело не замяли, чтобы мы добились справедливости, чтобы другие люди, которые пострадали, тоже не молчали, продолжали бороться. Эта клиника даже не принесла свои извинения. Ребёнок остался без матери. Я осталась без сестры. Моя мама не смогла это пережить. Они сломали не просто её жизнь, они сломали наши судьбы. Они должны понести наказание», — сказала Диана Иртуганова.

Заключение экспертизы

В заключении комиссионной экспертизы, копию которого Диана Иртуганова предоставила «Газете.uz», говорится, что жизнь Рамины Ягафаровой можно было спасти, если бы были соблюдены рекомендации врача-аллерголога, данные в 9:00 13 сентября.

«Когда были начаты первые мероприятия по лечению, было применено множество ненужных лекарственных средств, в частности, тиосульфат натрия привёл к дополнительному снижению и так низкого артериального давления, а глюконат кальция считается либератором гистамина (возбудителя), то есть способствует увеличению выброса гистамина в клетках в кровь и усилению анафилактической реакции», — отмечается в документе. Кроме того, последний препарат приводит к аритмии, т. е. нарушению ритма сердца.

Покойной за сутки было влито 400 мл гидрокарбоната натрия, в то время как максимальная суточная доза составляет 300 мл.

В заключении также говорится, что у Ягафаровой была пневмония, которую можно было установить при проведении рентгеновского обследования грудной клетки.

Кроме того, не были получены консультации специалистов — аллерголога, терапевта и невролога.

Несмотря на нахождение в реанимации, верхние дыхательные пути Ягафаровой оказались перекрыты пищевыми массами. Отсутствие в медицинских документах записей о её состоянии в период с 15:00 до 16:00 13 сентября, когда она находилась в тяжёлом состоянии, «вызывает подозрения в том, что пациентка была оставлена без внимания», отмечается в заключении.

Из заключения следует, что после 16:00 того дня у Ягафаровой произошла остановка сердца. После реанимационных процедур биение сердца удалось восстановить. После 17:15 сердце остановилось вновь. Реанимационные процедуры не помогли. В 17:50 была зафиксирована биологическая смерть.

Эксперты полагают, что основной причиной смерти стало перекрытие дыхательных путей пищевыми массами, а побочные эффекты от введённых лекарственных средств стали факторами, ускорившими её.