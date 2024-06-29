Италия — Швейцария 0:2

Первая из восьми путёвок в четвертьфинал Евро была разыграна в субботу в Берлине. Противостояние итальянской и швейцарской сборных — зрелище, интерес к которому на этом Евро не нужно было подогревать, учитывая практически равные шансы на успех каждой из команд.

К сожалению, для тех, кто настраивался на обоюдоострый или тактически выверенный футбол, все вышло намного проще, а действующие чемпионы Европы буднично сошли с дистанции в первом же раунде плей-оффа.

Сборная Италии так долго ходила в статусе фаворитов турнира после первой игры с албанцами, что их соперники успели подыскать ей действенные контраргументы. При этом если итальянские игроки на «Олипиаштадион» долгое время вообще не выказывали желания идти вперёд сколь-нибудь серьёзными силами, то схема сборной Швейцарии предполагала основательное давление на соперника.

В первые минуты матча осевший на левом фланге швейцарец Варгас, несомненно главный герой матча, играл так, как будто обороны у «скуадры адзурры» там не существовало вовсе. Именно он сначала бросил в прорыв Эмболо, который разминулся с голом: итальянские защитники приложили все усилия, чтобы болельщики и зрители сполна насладились сейвом своего кипера Доннаруммы.

Фото: Azzura_En / X



Спустя почти десять минут Варгас вновь разогнался швейцарским экспрессом на левом фланге и сделал роскошную передачу в центр штрафной набежавшему Фройлеру. Итальянцы Фаджоли и Бастони смогли лишь схватить воздух, разряжающий это эффектную комбинацию — 1:0.

Выходя на второй тайм, итальянцы может быть ещё и размышляли, как вернуться не только на поле, но и в игру. В эти планы вмешался второй гол в их ворота сразу же после свиста, который совсем расстроил «скуадру адзурру». Варгас в одиночестве вбежал в штрафную и ударом, обводящим вытянувшегося в струну Доннарумму, вогнал мяч в дальнюю «девятку» — 2:0, добавив седин многим итальянским тиффози. Усиление итальянской атаки за счёт выхода Пеллегрини и Ретеги не заметили не только соперники, но и остальные игроки «скуадры адзурры».

Камера трансляции выхватила легендарного итальянского кипера Буффона, который сейчас работает в штабе сборной: гримаса на его лице досрочно отправляла его соотечественников домой. В наставника итальянцев Лучано Спаллетти на этом Евро за его тактику, в которой не разобрались ни игроки, ни эксперты, метнули столько камней, что ему грех не использовать возможность отдохнуть дома и, возможно, от работы в сборной.

Его швейцарский визави Мурат Якин, напротив, сумел вывести команду на новый уровень, которая будто и не заметила итальянцев, обыграв их исключительно на классе во всех компонентах игры: прессинге, организованности и тактической гибкости. Теперь швейцарцы ожидают в четвертьфинале 6 июля победителя пары Англия — Словакия.

Статистика матча

Берлин, «Олимпиаштадион».

Судья: Шимон Марчиняк (Польша).

Голы: Фройлер (37), Варгас (46).

Швейцария: Зоммер, Шер, Аканджи, Родригес, Эбишер (Штеффен, 90+2), Фройлер, Джака, Ридер (Стергиу, 71), Варгас (Цубер, 71), Эмболо (Дуа, 77), Ндой (Сьерра,77).

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Манчини, Бастони, Дармиан (Камбьзо, 74), Барелла (Ретеги, 64), Фаджоли (Фраттези, 86), Кристанте (Пеллегрини, 75), Кьеза, Скамакка, Эль-Шаарави (Дзакканьи, 46).

Предупреждения: Барелла, Эль-Шаарави, Манчини