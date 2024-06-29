В каждом регионе Узбекистана будет создан «Парк креативной индустрии» в одном из центров «Баркамол авлод». Об этом на совещании 28 июня заявил президент Шавкат Мирзиёев.

Глава государства отметил, что большое внимание будет уделено обучению молодых людей профессиям, приносящим высокий доход, и увеличению количества проектов с высокой добавленной стоимостью.

Фонд молодёжного предпринимательства при Министерстве инвестиций, промышленности и торговли будет передан в систему Агентства по делам молодёжи. Фонд будет поддерживать все этапы проекта от идеи до готового бизнеса.

В 14 районах планируется создать центры обучения профессиям «четвёртой промышленной революции» (предполагает новый подход к производству, основанный на массовом внедрении информационных технологий в промышленность, масштабной автоматизации бизнес-процессов и распространении искусственного интеллекта) с полным оснащением. Центры будут выделяться молодым предпринимателям в аренда на 10 лет с льготным периодом в первый год. Учебные программы центров намечено привести в соответствие с международными стандартами.

Фонд на примере Сурхандарьинской области будет строить здания в молодёжных промышленных зонах в регионах и предоставлять их молодым людям для реализации проектов с высокой добавленной стоимостью на условиях «промышленной ипотеки» сроком на 7 лет, при этом в первый год платежи не будут взиматься.





В каждом регионе будет создан «Парк креативной индустрии» в одном из центров «Баркамол авлод», им будут предоставлены льготы, предусмотренные для резидентов IT-парка. Эти места должны стать площадками для общения между молодыми предпринимателями, наукой и бизнесом.

Фонд будет предоставлять ссуды до 100 млн сумов на три года для стартапов молодых людей, а также льготные кредиты на 100 млн сумов на расширение деятельности и оборотные средства.

На развитие парков креативной индустрии в 2024 году будет выделено 10 млн долларов.

Также 2−4 октября в Ташкенте пройдёт четвёртая Всемирная конференция по креативной экономике. Ко дню мероприятия ожидается принятие закона о развитии креативной индустрии.