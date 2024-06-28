С 1 июля 2024 года в Узбекистане вступает в силу ряд изменений в законодательстве и другие нововведения. Обзор подготовлен на основе материалов «Газеты.uz» и Norma.uz.

Установка камер фиксации нарушений ПДД у школ и пешеходных переходов

С 1 июля в Узбекистане начнут поэтапно устанавливать камеры фиксации нарушений ПДД у школ, пешеходных переходов через четыре полосы и более и в других местах.

Отмена ограничения на экспорт мяса птицы

С 1 июля Узбекистан отменяет все ограничения на экспорт мяса птицы (код ТН ВЭД 0207). Это предусмотрено постановлением президента о поддержке сферы птицеводства, внедрении современных генетических технологий и системы кооперации от 27 июня.

Повышение цены билетов на скоростные поезда «Шарк», «Насаф» и «Узбекистан»

На 25% повышается стоимость билетов на скоростные поезда «Шарк» (Ташкент — Бухара), «Насаф» (Ташкент — Карши) и «Узбекистан» (Ташкент — Ферганская долина).

Идентификация граждан в системе Mobilе-ID будет осуществляться в композитной форме

С 1 июля идентификации граждан в системе Mobilе-ID будет осуществляться по их желанию в композитной форме (на основе одного заявления) в процессе оформления ID-карты и биометрического паспорта для выезда за границу посредством центров государственных услуг.

В ЦГУ будут помогать подготовить процессуальные документы

Во всех центрах государственных услуг создаются консультативные бюро ННО «Мадад». Они будут бесплатно консультировать и оказывать помощь в подготовке процессуальных документов, необходимых при досудебном и судебном разрешении споров.

Новые меры поддержки предпринимателей

Предприятиям, запускающим производство с известными международными брендами:

покрывают расходы на внедрение международных стандартов и экологическую сертификацию;

освобождают их от таможенной пошлины все виды сырья, необходимые для продукции, производимой под известными международными брендами, с условием доведения доли локализации минимум до 60%;

отменяют плату за выдачу подтверждения на право осуществления трудовой деятельности на территории Узбекистана с привлечённых специалистов известных международных брендов, таких как технологи, дизайнеры, маркетологи.

Новые меры по возврату кредитов в рамках госпрограмм

Для эффективного использования и своевременного возврата кредитов, выделяемых в рамках госпрограмм:

все этапы выделения кредитов осуществляются в цифровом формате на электронных платформах;

процессы контроля кредитного обеспечения, полного либо частичного снятия ареста и замены имущества, переданного в залог, организуются централизованно посредством электронных платформ;

внедряется механизм заблаговременного определения рисков с помощью информационных технологий путём анализа деятельности клиентов, осуществляемой на основе бизнес-планов, денежных потоков и других показателей.

Водоснабжение в шести городах передадут частному сектору

В качестве эксперимента питьевое и сточное водоснабжение в городах Каган, Ширин, Янгиер, Бекобод и Янгиюль передаётся частному сектору на основе ГЧП.

Вводится единая система учёта материальной помощи

Запускается единая система учёта материальной помощи и других соцуслуг. Социальные выплаты для каждого гражданина (семьи) и льготы, включая субсидии, услуги и содействие, регистрируются в ИС «Социальная защита».

Вся градостроительная документация — в геоинформсистеме

В Градостроительной геоинформационной системе обязательно размещаются разрабатываемая градостроительная документация всех населённых пунктов и проектная документация объектов, а также данные об их согласовании и изменении.

Выделение и реализация через аукцион земельных участков осуществляются исключительно после ввода в Систему информации о территориях, на которых они расположены.

Создаётся Единый реестр льгот бизнесу

На сайте Министерства инвестиций, промышленности и торговли будет вестись Единый реестр, включающий в себя:

виды преференций и льгот для отечественных и иностранных инвесторов;

сроки и порядок их применения;

перечень ответственных органов за ту или иную преференцию и льготу.

Гранты для IT — до 1 млрд сумов

Для поддержки стартап-проектов в сфере цифровых технологий по оказанию образовательных услуг в IT, развитию программных продуктов, на основе ежегодного конкурса, проводимого Технологическим парком программных продуктов и информационных технологий, внедряется система выделения грантов по следующим направлениям:

на перспективный проект — 150 млн сумов;

для проекта, специализирующегося на местном рынке — 300 млн сумов;

для проекта, специализирующегося на мировом рынке — 1 млрд сумов.

Все услуги по жилищному госфонду — только через ЦГУ или ЕПИГУ

Госуслуги, связанные с пользованием и распоряжением жилищным госфондом, будут оказываться исключительно через центры госуслуг или ЕПИГУ.