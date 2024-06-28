С 1 июля 2024 года в Узбекистане вступает в силу ряд изменений в законодательстве и другие нововведения. Обзор подготовлен на основе материалов «Газеты.uz» и Norma.uz.
Установка камер фиксации нарушений ПДД у школ и пешеходных переходов
С 1 июля в Узбекистане начнут поэтапно устанавливать камеры фиксации нарушений ПДД у школ, пешеходных переходов через четыре полосы и более и в других местах.
Отмена ограничения на экспорт мяса птицы
С 1 июля Узбекистан отменяет все ограничения на экспорт мяса птицы (код ТН ВЭД 0207). Это предусмотрено постановлением президента о поддержке сферы птицеводства, внедрении современных генетических технологий и системы кооперации от 27 июня.
Повышение цены билетов на скоростные поезда «Шарк», «Насаф» и «Узбекистан»
На 25% повышается стоимость билетов на скоростные поезда «Шарк» (Ташкент — Бухара), «Насаф» (Ташкент — Карши) и «Узбекистан» (Ташкент — Ферганская долина).
Идентификация граждан в системе Mobilе-ID будет осуществляться в композитной форме
С 1 июля идентификации граждан в системе Mobilе-ID будет осуществляться по их желанию в композитной форме (на основе одного заявления) в процессе оформления ID-карты и биометрического паспорта для выезда за границу посредством центров государственных услуг.
В ЦГУ будут помогать подготовить процессуальные документы
Во всех центрах государственных услуг создаются консультативные бюро ННО «Мадад». Они будут бесплатно консультировать и оказывать помощь в подготовке процессуальных документов, необходимых при досудебном и судебном разрешении споров.
Новые меры поддержки предпринимателей
Предприятиям, запускающим производство с известными международными брендами:
- покрывают расходы на внедрение международных стандартов и экологическую сертификацию;
- освобождают их от таможенной пошлины все виды сырья, необходимые для продукции, производимой под известными международными брендами, с условием доведения доли локализации минимум до 60%;
- отменяют плату за выдачу подтверждения на право осуществления трудовой деятельности на территории Узбекистана с привлечённых специалистов известных международных брендов, таких как технологи, дизайнеры, маркетологи.
Новые меры по возврату кредитов в рамках госпрограмм
Для эффективного использования и своевременного возврата кредитов, выделяемых в рамках госпрограмм:
- все этапы выделения кредитов осуществляются в цифровом формате на электронных платформах;
- процессы контроля кредитного обеспечения, полного либо частичного снятия ареста и замены имущества, переданного в залог, организуются централизованно посредством электронных платформ;
- внедряется механизм заблаговременного определения рисков с помощью информационных технологий путём анализа деятельности клиентов, осуществляемой на основе бизнес-планов, денежных потоков и других показателей.
Водоснабжение в шести городах передадут частному сектору
В качестве эксперимента питьевое и сточное водоснабжение в городах Каган, Ширин, Янгиер, Бекобод и Янгиюль передаётся частному сектору на основе ГЧП.
Вводится единая система учёта материальной помощи
Запускается единая система учёта материальной помощи и других соцуслуг. Социальные выплаты для каждого гражданина (семьи) и льготы, включая субсидии, услуги и содействие, регистрируются в ИС «Социальная защита».
Вся градостроительная документация — в геоинформсистеме
В Градостроительной геоинформационной системе обязательно размещаются разрабатываемая градостроительная документация всех населённых пунктов и проектная документация объектов, а также данные об их согласовании и изменении.
Выделение и реализация через аукцион земельных участков осуществляются исключительно после ввода в Систему информации о территориях, на которых они расположены.
Создаётся Единый реестр льгот бизнесу
На сайте Министерства инвестиций, промышленности и торговли будет вестись Единый реестр, включающий в себя:
- виды преференций и льгот для отечественных и иностранных инвесторов;
- сроки и порядок их применения;
- перечень ответственных органов за ту или иную преференцию и льготу.
Гранты для IT — до 1 млрд сумов
Для поддержки стартап-проектов в сфере цифровых технологий по оказанию образовательных услуг в IT, развитию программных продуктов, на основе ежегодного конкурса, проводимого Технологическим парком программных продуктов и информационных технологий, внедряется система выделения грантов по следующим направлениям:
- на перспективный проект — 150 млн сумов;
- для проекта, специализирующегося на местном рынке — 300 млн сумов;
- для проекта, специализирующегося на мировом рынке — 1 млрд сумов.
Все услуги по жилищному госфонду — только через ЦГУ или ЕПИГУ
Госуслуги, связанные с пользованием и распоряжением жилищным госфондом, будут оказываться исключительно через центры госуслуг или ЕПИГУ.