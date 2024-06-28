В Тайлакском районе Самаркандской области 36-летний мужчина Ш. Н. бил во дворе своего дома ремнём 6-летнего сына женщины, с которой он начал жить в этом году. Запись избиения появилась в социальных сетях.

Офис детского омбудсмана Сурайё Рахмонова прокомментировал ситуацию. В сообщении говорится, что видео было сделано 23 июня, 24 июня была начала доследственная проверка произошедшего.

У мальчика были зафиксированы телесные повреждения, ему оказывается медицинская помощь. Назначено проведение судебно-медициеской экспертизы.

В ходе медицинского освидетельствования Ш. Н. было установлено, что в его психике наблюдаются изменения. Он был направлен в психиатрическую больницу Самаркандской области для проведения судебно-психиатрической экспертизы.