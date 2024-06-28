В январе-мае внешнеторговый оборот Узбекистана составил 26,73 млрд долларов, что на 769,5 млн долларов, или на 3%, больше, чем за аналогичный период 2023 года. Это следует из доклада Агентства статистики при президенте, которые изучила «Газета.uz».

Рост торговли замедлился, в том числе и экспорта, и импорта. Для сравнения: в первые пять месяцев 2023 года торговый оборот вырос на 25,4% в годовом выражении (а в предыдущие месяцы составлял 5,9%, 6,2%, 10,5%).

Экспорт с учётом золота вырос всего лишь на 1,9% (в январе-мае 2023 года рост был 24,1%, помесячное сравнение февраля-мая 2023 и 2024 годов также показывает динамику снижения) — до 10,86 млрд долларов, без учёта немонетарного золота — 6,59 млрд долларов (+5,9%), импорт — до 15,88 млрд долларов (+3,7%, в первые мять месяцев 2023 года было 26,4%).

Энергоресурсы

Узбекистан за январь-май импортировал нефти и нефтепродуктов на 975,2 млн долларов, что на 14,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года ($852,4 млн). Основная часть поставок пришлась на март ($244 млн) и апрель ($241,4 млн), в мае импортирована продукция на 186,9 млн долларов.

В то же время в 2,5 раза вырос экспорт нефтяной продукции — до 228,7 млн долларов по сравнению с январём-маем 2023 года ($91,5 млн).

Агентство статистики не раскрывает подробно эту категорию товаров, из-за чего нельзя узнать, какой объём приходится на нефть, бензин, дизель и другое топливо.

Узбекистан также увеличил импорт газа в 4,2 раза — до 643,2 млн долларов, сократив свой экспорт более чем в 2 раза — до 59,9 млн долларов (хотя китайская сторона приводит другие данные, ранее «Газета.uz» подробно писала об этом).

Импорт в страну угля достиг 73,6 млн долларов (+6,4%) и электричества — 72,2 млн долларов (+21,6%).

Стоит отметить, что рост поставок нефти, нефтепродуктов, угля и электричества начал замедляться по сравнению с предыдущими месяцами.

Торговля другой продукцией

Экспорт золота за пять месяцев достиг 4,19 млрд долларов, что на 4,1% меньше, чем аналогичный период 2023 года ($4,37 млрд). В мае поставки драгметалла за границу составили — 771,9 млн долларов, в апреле — 758,3 млн долларов, в марте — 1,35 млрд долларов, в феврале — 1,32 млрд долларов.

Доля золота в общем экспорте страны сократилась с 40,3% (в январе-мае 2023 года) до 38,9%.

За пять месяцев объём поставок за границу текстильной продукции составил 1,28 млрд долларов. Рост экспорта почти прекратился (+0,5%) из-за падения поставок готовых текстильных изделий (с $516,7 млн до $482,9 млн), трикотажного полотна и тканей. В основном выросли поставки пряжи — с 528,8 млн до 602,1 млн долларов.

То же самое происходит с поставками овощей и фруктов — 426,2 млн долларов (+0,9%).

Экспорт автомобилей вырос на 14,9% — с 36,7 млн до 42,2 млн долларов, но упали поставки запчастей — с 142,1 млн до 99,3 млн долларов (-30,1%), в том числе за счёт снижения мировых цен на продовольствие.

Поставки за границу зерновых и продуктов из них (в основном, экспорт шёл в Афганистан) сократились до 147,4 млн долларов (-30,4%), импорт в Узбекистан также упал до 362,8 млн долларов (-26,7%).

Узбекистан стал импортировать больше овощей и фруктов — 214,2 млн долларов (+36,4%), мяса и мясопродуктов — 161,4 млн долларов (+36,5%), кофе, чая, какао и пряностей — 156,3 млн долларов (+3,1%), кормов для животных — 113,8 млн долларов (+27,3%), напитков — 64,6 млн долларов (+40,9%).

Импорт услуг (поездки, транспорт, телекоммуникационные услуги и другие) вырос на 39% — с 835,3 млн до 1,16 млрд долларов.