Выпускникам техникумов в Узбекистане предоставят возможность продолжить обучение в высшем учебном заведении со второго или третьего курса на контрактной основе. Об этом на совещании 28 июня сообщил президент Шавкат Мирзиёев.

В частности, предметы первого и второго курсов высшего образования будут интегрированы с техникумами. Молодым людям, закончившим техникумы с хорошими оценками, будет выдан диплом, соответствующий международному классификатору.

Молодые люди с должной профессиональной квалификацией и двухлетним стажем работы будут приняты в вузы на контрактной основе по рекомендации предприятий.

Кроме того, планируется создать единую онлайн-платформу для лабораторий, принадлежащих вузам, министерствам и предприятиям. Такие научные центры будут созданы в Ташкентском техническом университете, Самаркандском и Ургенчском государственных университетах.

Оборудование, комплектующие и химические реагенты, необходимые для исследований молодых учёных, будут освобождены от пошлин.

Президент указал, что молодые люди из Узбекистана достигают высоких результатов в теоретической части международных олимпиад, но в выполнении лабораторных упражнений они получают более низкие баллы. Поэтому при Агентстве президентских школ будет создан Центр подготовки к олимпиадам, оснащённый специальными лабораториями.

Национальная команда для участия в международных олимпиадах будет готовиться в этом центре. Будут привлечены квалифицированные учёные и зарубежные специалисты по каждому предмету.

Президент на этом же совещании также сообщил, что молодые люди, показавшие результат выше 75% по экзамену SAT (стандартизованный тест для приёма в вузы США), смогут поступить в вузы Узбекистана на грантовой основе, анонсировал президент. Кроме того, в 73 лицеях Узбекистана внедрят программы, выпускники которых смогут поступить в вуз без экзамена.