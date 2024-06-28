Центр укрепления сообществ и социального благополучия создан при учредительстве Национального агентства социальной защиты и Школы социальной работы Колумбийского университета (США). Соответствующее постановление утвердило правительство Узбекистана 24 июня.

Согласно документу, центр должен стать учреждением, которое проводит научно-исследовательскую работу в сфере социальной защиты, проводит переподготовку и повышение квалификации кадров в этой сфере, а также оказывает научно-методическую поддержку учреждениям системы Агентства соцзащиты.

Работа центра будет организована на основе учебных планов и программ, утверждённых Агентством соцзащиты и Школой социальной работы Колумбийского университета. Обучение и исследования будут проводиться на государственном или английском языке.

Основными задачами центра определены:

исследование и разработка предложений по решение проблем в области социальной защиты и психического здоровья населения;

внедрение и укрепление академической системы в сфере социальной работы по международным стандартам;

разработка и реализация программ, направленных на решение проблем социальной защиты;

поддержка внедрения системы профессиональной социальной работы в Узбекистане;

разработка научных рекомендаций по организации социального обслуживания населения.

Некоторые профессора и преподаватели центра будут привлекаться из числа сотрудников Школы социальной работы Колумбийского университета.