C 2024/2025 учебного года в академических лицеях Узбекистане в порядке эксперимента будут внедрены программы «Международный бакалавриат» и «A-level». Об этом сообщил президент Шавкат Мирзиёев на совещании в пятницу, передаёт его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Программы охватят 73 лицея при университетах. Студенты, получившие сертификат по данным программам, будут приняты в эти вузы без экзамена, но на контрактной основе.

По словам главы государства, сегодня узбекистанцы сдают экзамены по математике, английскому языку и научному мышлению в рамках SAT (Scholastic Assessment Test, или академический оценочный тест) — стандартизированный тест для поступления в университеты США, а также некоторые вузы Сингапура, Турции, Гонконга и Японии.

Абитуриенты, набравшие по этим тестам более 75%, получают гранты в престижные зарубежные университеты.

«Отныне мы тоже будем принимать таких молодых людей в свои вузы на гранты», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Глава государства сообщил, что за последние семь лет было принято более 100 законов и постановлений, касающихся молодёжи, предоставлено более 200 льгот. Образовательными кредитами воспользовались 151 тысяча молодых людей. На оплату контрактов ещё 110 тысяч студентов из малообеспеченных семей направлено 332 млрд сумов.

В результате охват высшим образованием увеличился с 9% до 42%, а количество университетов увеличилось с 77 до 212.

Сегодня 110 тысяч юношей и девушек из Узбекистана учатся за рубежом. По словам президента, благодаря фонду «Эл-юрт умиди» 50 молодых людей окончили 8 лучших университетов США «Лиги Плюща», таких как Гарвард, Йель, Колумбийский, Стэнфорд, и 24 университета Великобритании, таких как Оксфорд, Кембридж и Бирмингем. Число узбекистанцев, обучающихся в этих университетах, превысило 200 человек.

Напомним, что с 1 мая 2021 года покрываются расходы, потраченные на сдачу экзаменов по IELTS, TOEFL, GMAT, GRE и SAT.