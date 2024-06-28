С 1 июля Узбекистан отменяет все ограничения на экспорт мяса птицы (код ТН ВЭД 0207). Это предусмотрено постановлением президента о поддержке сферы птицеводства, внедрении современных генетических технологий и системы кооперации от 27 июня, сообщило Министерство юстиции.

О планах разрешить экспорт мяса птицы было заявлено на днях на совещании у главы государства.

С конца 2017 года скот, птица и мясо включены в перечень продукции, экспорт которых осуществляется на основании решений президента.

Согласно постановлению, до 1 января 2030 года субъекты предпринимательства, производящие птицеводческую продукцию, освобождаются от земельного налога с юридических лиц (за исключением посевных площадей). ️

С 1 октября будет отменена льгота по таможенной пошлине, установленной при ввозе на территорию Узбекистана свежего, охлаждённого или замороженного мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы (мясо тушки, крылья, спинка, шея, окорочок, голень, бедро, фарш и шкура).

Постановлением также предусмотрена реализация проекта «Агропарранда кластери», основанного на кооперативной системе.