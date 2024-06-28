Местные общественные слушания по вопросу строительства атомной электростанции малой мощности (АСММ) пройдут в Узбекистане. Об этом сообщил советник директора Агентства по атомной энергии («Узатом») Касым Тохтахунов в ходе видеомоста «Астана — Москва — Ташкент» по вопросам развития атомной энергетики в Центральной Азии.

«Что касается вопроса референдума, давайте так… согласно нашей Конституции в этих вопросах нет необходимости проводить референдум, но мы, естественно, будем проводить местные общественные слушания», — сказал он.

В процессе строительства Нового Узбекистана страна не намерена оставаться «сырьевым придатком мирового разделения труда», планируется перерабатывать местное сырье, чтобы поставлять продукцию с добавленной стоимостью, заявил специалист. В качестве примера он указал хлопок, который стали перерабатывать и продавать за границу текстиль и пряжу, благодаря чему валютная выручка выросла в 4 раза и создано 100 тысяч рабочих мест.

То же самое планируется делать с ураном. «Почему дальше глубже не перерабатывать уран, не получать продукцию добавленную? Эту задачу перед нами поставил президент. Поэтому вопрос атомной энергетики для нас является обоснованным, и мы считаем, что Узбекистан уверенно будет развивать атомную энергетику — не только большие, но и маломодульные [АЭС]», — сказал Касым Тохтахунов, который также является старшим преподавателем Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» в Ташкенте.

Советник главы «Узатома» отметил, что малые модульные реакторы сегодня более приемлемы для Узбекистана.

«Они достаточно гибкие, режим работы у них 120%. Учитывая, что мы очень сильно, широкомасштабно внедряем возобновляемую энергетику, солнечную энергетику, и у нас достаточно много вопросов именно покрытия, балансировки мощности, наши расчёты показывают, что малые модули очень удачно, очень гармонично могут войти в режим работы энергосистемы», — заявил он.

По его словам, выбор «Росатома» в качестве генерального подрядчика объясняется «чисто прагматическим подходом».

«Мы провели анализ: что в мире, какие компании работают, как они работают. И, естественно, выбор у нас только в пользу ''Росатома''. Здесь чисто технический, чисто прагматичный подход был», — сказал представитель «Узатома».