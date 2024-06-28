Вчерашний день был самым жарким за прошедший период июня, сообщил Узгидромет. По большей части территории Узбекистана температура воздуха в дневные часы достигала +39…+42 градусов Цельсия, по пустынной зоне и Сурхандарьинской области местами — до +43.

В выходные дни на территорию Узбекистана произойдёт заток менее жаркой воздушной массы с Каспийского моря. По стране ожидается небольшое ослабление жары. Температура будет в пределах +34…+39 градусов, по северу — +30…+35. Лишь по крайнему югу температура воздуха останется в пределах +40…+42 градуса.

По большей части равнинной территории в выходные дни без осадков.

По предгорным и горным районам Узбекистана 28−30 июня местами пройдут кратковременные грозовые дожди.

Ветер восточного направления 7−12 м/с, местами возможно усиление до 15−20 м/с, в отдельных районах — с пыльным позёмком.

Погода в Ташкенте

28 июня возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. 29−30 июня без осадков.

Дневная в субботу будет в пределах +36…+38 градусов, в воскресенье — +34…+36. Преобладающая температура ночью +24…+26 градусов.

Ветер восточный 3−8 м/с, местами возможно усиление до 12−14 /м/с, с пыльным позёмком.