Молодым людям, зарегистрированным в качестве самозанятых в IT-сфере, с 1 августа будет присвоен статус резидентов IT-парка. Об этом на совещании 28 июня заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Сообщается, что сегодня в секторе информационных технологий работают более 50 тысяч самозанятых молодых людей — фрилансеров.

По словам главы государства, молодёжь экспортируют IT-услуги на сумму 50−100 и даже 200 тысяч долларов в год.

Однако, указал президент, отсутствует система, при которой государство могло бы им помочь, выслушать их проблемы и защитить права.

Самозанятые в IT-сфере, получив статус резидента IT-парка, будут освобождены от уплаты всех налогов на три года. IT-парк предоставит им «социальную карту» для доступа к медицинскими услугам, спортивным залам и офисным пространствам, как в других IT-компаниях.

Кроме того, ожидаются «большие изменения» в плане обучения молодых людей высокооплачиваемым профессиям и увеличения количества проектов, создающих высокую добавленную стоимость.

На эти цели ежегодно будет выделяться 100 млн долларов. Фонд поддержки молодых предпринимателей при Министерстве инвестиций, промышленности и торговли будет передан Агентству по делам молодёжи.

В состав совета фонда войдут молодые предприниматели, создающие наибольшее количество рабочих мест. Они также будут выбирать главу фонда.

Фонд выберет 500 лучших проектов молодых людей и предоставит им «бизнес-пакет» для поддержки проекта на всех этапах, пока он не станет готовым бизнесом, не начнёт получать доход и не найдёт рынок сбыта.