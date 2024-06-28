Среди свыше 1300 паломников, погибших в этому году во время хаджа к мусульманским святыням в Саудовской Аравии, было около 10 граждан Узбекистана. Об этом «Газете.uz» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Причина их смерти до сих пор не установлена.

Власти Саудовской Аравии ранее сообщили, что среди общего числа погибших большую часть составляли незарегистрированные паломники, которым пришлось подолгу находиться под палящим солнцем. Корреспонденты Associated Press рассказали, что видели, как паломники теряли сознание из-за палящего зноя.

В этом году хадж проходил с 14 по 19 июня. По официальным данным, в нём приняло участие около 1,8 миллиона паломников, из них более 1,6 миллиона приехало из-за рубежа.

В дни хаджа наблюдалась экстремальная жара. Так, 17 июня температура в Большой мечети в Мекке достигла 51,8 градуса Цельсия. Паломники, не имеющие официальных документов, не могли получить доступ к кондиционированным помещениям, которые расположены вдоль маршрута хаджа.