С начала года Узбекистан экспортировал газ на 59,9 млн долларов. Об этом следует из данных о внешней торговле Агентства статистики при президенте, которые изучила «Газета.uz».
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (201,5 млн долларов) это в 3,3 раза меньше (в стоимостном выражении).
В январе показатель составил 21 млн долларов, в феврале — 5,7 млн долларов, в марте — 18,7 млн долларов, в апреле — 6,9 млн долларов, в мае — 7,6 млн долларов.
При этом по данным Главного таможенного управления КНР, Китай импортировал узбекский газ на 153,87 млн долларов, что в 2,6 раза больше данных узбекской стороны. Разница будет немного больше, если учесть экспорт газа в Кыргызстан почти на 1 млн долларов долларов в феврале (база данных ООН по торговле товарами).
Импорт газа в Узбекистан за январь-май составил 643,2 млн долларов, что в 4,2 раза больше показателя за аналогичный период 2023 года. Разница между экспортом и импортом достигла 583,3 млн долларов (при сравнении данных Статагентства), то есть Узбекистан укрепляется в качестве нетто-импортёра газа («Газета.uz» ранее анализировала факторы, которые привели к такому положению, несмотря на огромные запасы газа внутри страны).
Разница в данных
|Период
|Статистика Узбекистана
|Статистика Китая
|Статистика Узбекистана
|Статистика Китая
|2022
|2023
|Январь
|22
|36,8
|3,7
|-
|Февраль
|8,7
|8,6
|3,7
|-
|Март
|59,9
|21,0
|20
|-
|Апрель
|138,9
|74,0
|90,5
|40,5
|Май
|122,6
|161,6
|83,6
|85
|Июнь
|72
|104,4
|76,9
|86
|Июль
|101,3
|99,5
|63,5
|94
|Август
|120,5
|112,3
|36
|78
|Сентябрь
|133,7
|149,5
|33,8
|45
|Октябрь
|91,7
|148,5
|46,5
|42
|Ноябрь
|39,6
|114,2
|51,2
|54,6
|Декабрь
|-
|40,1
|20,5
|55
|Всего
|910,9
|1070,4
|529,9
|579,4
|Разница
|159,5 млн (17,4%)
|49,5 млн (9,3%)
|Период
|Статистика Узбекистана
|Статистика Китая
|2024
|Январь
|21
|38,8
|Февраль
|5,7
|18,6
|Март
|18,7
|-
|Апрель
|6,9
|11,4
|Май
|7,6
|85,1
|Всего
|59,9
|153,9
|Разница
|93,97 млн (2,6 раза)
«Газета.uz» ранее писала, что данные по экспорту газа между Узбекистана и Китая разнятся в несколько раз. Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов комментировал, что КНР учитывает транзит туркменского газа. По нашим расчётам, даже с учётом этого статистика может сильно расходиться. Более того, Статагентство ещё ни разу не раскрывало детальную информацию по услугам, где могут быть данные по транзиту газа. Также данные публикуются только в стоимостном выражении без указания физического объёма экспорта и импорта товаров.
Мы проанализировали данные с 2020 года и выяснили, что, по данным Статагентства, Узбекистан всего экспортировал газа почти на 2,7 млрд долларов за этот период (в том числе в Кыргызстан и частично в Россию). Однако, по данным китайской стороны, объём импорта узбекского газа составил 3,23 млрд долларов, что на 538,1 млн долларов (19,9%) больше, чем указано в данных Агентства статистики.
«Газета.uz» направила запрос в пресс-службу Министерства энергетики.
По данным источников «Газеты.uz», в июле 2022 года одна из частных компаний Узбекистана получила эксклюзивные права на экспорт газа. В декабре 2022 года экспорт из Узбекистана продолжился, несмотря на заявления официальных лиц о сокращении или приостановке поставок.
С октября 2023 года Узбекистан импортирует газ из России через территорию Казахстана. Сообщалось о планах вложить 500 млн долларов для модернизации магистральной газовой системы для увеличения объёмов импорта газа из РФ.
Глава Минэнерго Узбекистана ранее объяснял, почему страна покупает именно российский газ, хотя Туркменистан с крупными запасами находится ближе, а также причины экспорта голубого топлива в другие страны. Он также заявлял, что неправильно политизировать вопрос поставок газа из России.