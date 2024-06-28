С начала года Узбекистан экспортировал газ на 59,9 млн долларов. Об этом следует из данных о внешней торговле Агентства статистики при президенте, которые изучила «Газета.uz».

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (201,5 млн долларов) это в 3,3 раза меньше (в стоимостном выражении).

В январе показатель составил 21 млн долларов, в феврале — 5,7 млн долларов, в марте — 18,7 млн долларов, в апреле — 6,9 млн долларов, в мае — 7,6 млн долларов.

При этом по данным Главного таможенного управления КНР, Китай импортировал узбекский газ на 153,87 млн долларов, что в 2,6 раза больше данных узбекской стороны. Разница будет немного больше, если учесть экспорт газа в Кыргызстан почти на 1 млн долларов долларов в феврале (база данных ООН по торговле товарами).

Импорт газа в Узбекистан за январь-май составил 643,2 млн долларов, что в 4,2 раза больше показателя за аналогичный период 2023 года. Разница между экспортом и импортом достигла 583,3 млн долларов (при сравнении данных Статагентства), то есть Узбекистан укрепляется в качестве нетто-импортёра газа («Газета.uz» ранее анализировала факторы, которые привели к такому положению, несмотря на огромные запасы газа внутри страны).

Разница в данных

Период

Статистика Узбекистана

Статистика Китая

Статистика Узбекистана

Статистика Китая

2022

2023

Январь

22

36,8

3,7

-

Февраль

8,7

8,6

3,7

-

Март

59,9

21,0

20

-

Апрель

138,9

74,0

90,5

40,5

Май

122,6

161,6

83,6

85

Июнь

72

104,4

76,9

86

Июль

101,3

99,5

63,5

94

Август

120,5

112,3

36

78

Сентябрь

133,7

149,5

33,8

45

Октябрь

91,7

148,5

46,5

42

Ноябрь

39,6

114,2

51,2

54,6

Декабрь

-

40,1

20,5

55

Всего

910,9

1070,4

529,9

579,4

Разница



159,5 млн (17,4%)



49,5 млн (9,3%)







Период

Статистика Узбекистана

Статистика Китая



2024

Январь

21

38,8

Февраль

5,7

18,6

Март

18,7

-

Апрель

6,9

11,4

Май

7,6

85,1

Всего

59,9

153,9

Разница



93,97 млн (2,6 раза)



«Газета.uz» ранее писала, что данные по экспорту газа между Узбекистана и Китая разнятся в несколько раз. Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов комментировал, что КНР учитывает транзит туркменского газа. По нашим расчётам, даже с учётом этого статистика может сильно расходиться. Более того, Статагентство ещё ни разу не раскрывало детальную информацию по услугам, где могут быть данные по транзиту газа. Также данные публикуются только в стоимостном выражении без указания физического объёма экспорта и импорта товаров.

Мы проанализировали данные с 2020 года и выяснили, что, по данным Статагентства, Узбекистан всего экспортировал газа почти на 2,7 млрд долларов за этот период (в том числе в Кыргызстан и частично в Россию). Однако, по данным китайской стороны, объём импорта узбекского газа составил 3,23 млрд долларов, что на 538,1 млн долларов (19,9%) больше, чем указано в данных Агентства статистики.

«Газета.uz» направила запрос в пресс-службу Министерства энергетики.

По данным источников «Газеты.uz», в июле 2022 года одна из частных компаний Узбекистана получила эксклюзивные права на экспорт газа. В декабре 2022 года экспорт из Узбекистана продолжился, несмотря на заявления официальных лиц о сокращении или приостановке поставок.

С октября 2023 года Узбекистан импортирует газ из России через территорию Казахстана. Сообщалось о планах вложить 500 млн долларов для модернизации магистральной газовой системы для увеличения объёмов импорта газа из РФ.

Глава Минэнерго Узбекистана ранее объяснял, почему страна покупает именно российский газ, хотя Туркменистан с крупными запасами находится ближе, а также причины экспорта голубого топлива в другие страны. Он также заявлял, что неправильно политизировать вопрос поставок газа из России.