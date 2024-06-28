Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали назначения и кандидатуры руководителей блока, сообщается на сайте Европейского совета.

Президентом Евросовета вместо Шарля Мишеля избран бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта.

Кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен предложили на второй срок в качестве председателя Еврокомиссии.

Кандидатура премьер-министра Эстонии Каи Каллас предложена на должность верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Кандидатуры будущих руководителей ЕС теперь должен утвердить Европарламент нового созыва, сессия которого пройдёт в Страсбурге с 16 по 19 июля. По итогам июньских выборов в Европарламент лидерство сохранила правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП), членом которой является фон дер Ляйен.

После предложения её кандидатуры фон дер Ляйен поблагодарила лидеров стран ЕС за поддержку. «Я рада разделить этот момент с моими друзьями Антониу Коштой и Каей Каллас», — написала она.

Что известно о кандидатах

Урсула фон дер Ляйен

В 2019 году 65-летняя фон дер Ляйен стала первой женщиной, возглавившей Еврокомиссию. На первый срок политика пришлось два крупных кризиса — пандемия COVID-19 и война в Украине. Её хвалили за роль в борьбе с пандемией, когда ЕС коллективно закупил вакцины для всех граждан. Но глава Еврокомиссии также столкнулась с резкой критикой за непрозрачность переговоров с производителями вакцин.





В заслугу фон дер Ляйен также ставят климатическую политику ЕС, которая позволит блоку добиться углеродной нейтральности. Её приверженность «зелёному курсу», однако, была поставлена под сомнение в преддверии выборов в Европарламент из-за осторожного поведения в отношении фермеров, которые последние месяцы массово протестовали против экологических законов, утверждая, что они приведут их к банкротству.

Как председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен определяет политическую повестку ЕС, представляет комиссию на заседаниях Евросовета, саммитах G7 и G20, саммитах со странами, не входящими в ЕС, а также на дебатах в Европарламенте. Кроме того, Еврокомиссия ведёт торговые переговоры с партнёрами союза.

Антониу Кошта

62-летний экс-премьер Португалии был избран на срок в 2,5 года, он может быть продлён один раз.

Второе место партии «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» на выборах в Европарламент способствовали утверждению его кандидатуры на пост главы Евросовета. При этом, как пишет AP, выбор Кошты был спорным из-за расследования дела о коррупции в правительстве Португалии, что вынудило политика уйти в отставку. Сам Кошта отрицает какие-либо правонарушения, обвинения ему не предъявляли.





Антониу Кошта во время онлайн-конференции на саммите ЕС. Фото: European Union.

Евросовет объединяет страны-члены ЕС, а также председателя Еврокомиссии. Глава совета также определяет направления политики союза.

Кошта известен как умелый переговорщик и будет участвовать в международных саммитах вместе с фон дер Ляйен. У его предшественника, Шарля Мишеля, были напряжённые отношения с главой комиссии.

Кая Каллас

47-летняя Каллас имеет образование юриста и возглавила правительство Эстонии в 2021 году, став первой женщиной на таком посту.





Каллас является активным сторонником Украины и критиком России. Именно она потребовала от НАТО предоставить тщательный план обороны для трёх стран Балтии — Эстонии, Латвии и Литвы, граничащих с Россией.

Кандидатуру Каллас также рассматривали на должность генерального секретаря НАТО, но пост занял премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.