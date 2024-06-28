В Юкоричирчикском районе Ташкентской области в доме, где временно проживали 26-летний гражданин Украины и 23-летний гражданин Азербайджана, обнаружена секретная нарколаборатория. Об этом сообщила пресс-служба СГБ Узбекистана.

Сообщается, что они занимались изготовлением и реализацией синтетических наркотиков с использованием импортируемого из-за границы сырья.

В доме было обнаружено и изъято 411 г синтетического наркотика «Альфа-ПВП», почти 7 кг полуготовых наркотиков и 237 кг прекурсоров.





В другом случае в Сергелийском районе Ташкента при получении 4,8 кг «Альфа-ПВП», отправленного международным автобусом из соседней страны, был задержан 39-летний мужчина. Он предположительно хранил наркотики для «наркомагазина» в Telegram.





Ещё в одном случае под электрическим трансформатором у дома 25-летнего жителя Юнусабадского района столицы было обнаружено 584 г гашиша. Он также занимался продажей наркотических средств, ввозимых из-за границы, через Telegram.

По всем трём случаям возбуждены уголовные дела, к нарушителям применена мера пресечения в виде заключения под стражу.