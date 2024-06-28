Экономика
Рост внешней торговли стал замедляться, импорт газа вырос в 4,2 раза
В январе-мае внешнеторговый оборот Узбекистана достиг 26,73 млрд долларов, что на 3%, больше, чем за аналогичный период 2023 года. Динамика последних месяцев указывает на замедление роста торговли. При этом резко вырос импорт газа — до $643,2 млн (в 4,2 раза), экспорт золота достиг почти $4,2 млрд.
Узбекистан отменяет ограничения на экспорт мяса птицы
Узбекистан с 1 июля отменяет все ограничения на экспорт мяса птицы. Льгота по таможенной пошлине при ввозе свежего, охлаждённого или замороженного мяса домашней птицы будет отменена.
По вопросу строительства малой АЭС пройдут общественные слушания — представитель «Узатома»
В Узбекистане проведут местные общественные слушания по вопросу строительства атомной станции малой мощности (АСММ), сообщил советник главы «Узатома» Касым Тохтахунов. Он также объяснил необходимость развития атомной энергетики и выбор малых модульных реакторов.
Молодые фрилансеры получат статус резидентов IT-парка и будут освобождены от налогов на три года
Молодым самозанятым в IT-сфере присвоят статус резидентов IT-парка и освободят от всех налогов на три года. Фонд поддержки молодых предпринимателей при Министерстве инвестиций будет передан Агентству по делам молодёжи.
Общество
Около 10 узбекистанцев погибли во время хаджа в Саудовской Аравии
Во время сезона хаджа в Саудовской Аравии в этом году погибли около 10 граждан Узбекистана, сообщил источник «Газеты.uz».
Последствия пожара на рынке Чорсу в Ташкенте
Корреспондент «Газеты.uz» Евгений Сорочин побывал на рынке Чорсу в столице, где ночью произошёл крупный пожар. Фоторепортаж / Видеорепортаж.
Вузы будут принимать студентов на грантовой основе с сертификатом SAT
Молодые люди, показавшие результат выше 75% по экзамену SAT (стандартизованный тест для приёма в вузы США), смогут поступить в вузы Узбекистана на грантовой основе, анонсировал президент. Кроме того, в 73 лицеях Узбекистана внедрят программы, выпускники которых смогут поступить в вуз без экзамена.
Выпускники техникумов смогут продолжить обучение в вузе со второго или третьего курса
В Узбекистане выпускники техникумов с хорошими оценками получат диплом, соответствующий международному классификатору. Они смогут продолжить обучение в вузе со второго или третьего курса на контрактной основе. При Агентстве президентских школ создадут Центр подготовки к олимпиадам.
Куда сходить на выходных в Ташкенте (29 и 30 июня)
Пять кинопремьер, кинопоказы под открытым небом, творческие мастер-классы и тематические квизы, встреча со звёздами и чемпионами мирового футбола, выставки, спектакли, вечеринки и другие события предстоящих выходных — в подборке Afisha.uz.
Мир
«Катастрофа». Как прошли первые дебаты Байдена и Трампа
В США прошли первые предвыборные дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом. Кандидаты спорили об экономике, обсудили войну в Украине и обозвали друг друга «худшими президентами». По оценке зрителей, их выиграл республиканец, а «бессвязное» выступление Байдена вызвало панику среди демократов.
Евросовет утвердил кандидатуры новых руководителей ЕС
Лидеры стран ЕС утвердили кандидатуры руководителей союза. Председателем Еврокомиссии предложено оставить Урсулу фон дер Ляйен. Главой Евросовета избран экс-премьер Португалии Антониу Кошта. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас станет главой дипломатии Евросоюза.
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