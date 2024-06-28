Экономика

В январе-мае внешнеторговый оборот Узбекистана достиг 26,73 млрд долларов, что на 3%, больше, чем за аналогичный период 2023 года. Динамика последних месяцев указывает на замедление роста торговли. При этом резко вырос импорт газа — до $643,2 млн (в 4,2 раза), экспорт золота достиг почти $4,2 млрд.

Узбекистан с 1 июля отменяет все ограничения на экспорт мяса птицы. Льгота по таможенной пошлине при ввозе свежего, охлаждённого или замороженного мяса домашней птицы будет отменена.

В Узбекистане проведут местные общественные слушания по вопросу строительства атомной станции малой мощности (АСММ), сообщил советник главы «Узатома» Касым Тохтахунов. Он также объяснил необходимость развития атомной энергетики и выбор малых модульных реакторов.

Молодым самозанятым в IT-сфере присвоят статус резидентов IT-парка и освободят от всех налогов на три года. Фонд поддержки молодых предпринимателей при Министерстве инвестиций будет передан Агентству по делам молодёжи.

Общество

Во время сезона хаджа в Саудовской Аравии в этом году погибли около 10 граждан Узбекистана, сообщил источник «Газеты.uz».

Корреспондент «Газеты.uz» Евгений Сорочин побывал на рынке Чорсу в столице, где ночью произошёл крупный пожар. Фоторепортаж / Видеорепортаж.

Молодые люди, показавшие результат выше 75% по экзамену SAT (стандартизованный тест для приёма в вузы США), смогут поступить в вузы Узбекистана на грантовой основе, анонсировал президент. Кроме того, в 73 лицеях Узбекистана внедрят программы, выпускники которых смогут поступить в вуз без экзамена.

В Узбекистане выпускники техникумов с хорошими оценками получат диплом, соответствующий международному классификатору. Они смогут продолжить обучение в вузе со второго или третьего курса на контрактной основе. При Агентстве президентских школ создадут Центр подготовки к олимпиадам.

Пять кинопремьер, кинопоказы под открытым небом, творческие мастер-классы и тематические квизы, встреча со звёздами и чемпионами мирового футбола, выставки, спектакли, вечеринки и другие события предстоящих выходных — в подборке Afisha.uz.

Мир

В США прошли первые предвыборные дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом. Кандидаты спорили об экономике, обсудили войну в Украине и обозвали друг друга «худшими президентами». По оценке зрителей, их выиграл республиканец, а «бессвязное» выступление Байдена вызвало панику среди демократов.

Лидеры стран ЕС утвердили кандидатуры руководителей союза. Председателем Еврокомиссии предложено оставить Урсулу фон дер Ляйен. Главой Евросовета избран экс-премьер Португалии Антониу Кошта. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас станет главой дипломатии Евросоюза.

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