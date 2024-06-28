В США 27 июня состоялись первые дебаты между потенциальными кандидатами на пост президента США от Демократической и Республиканской партий — Джо Байденом и Дональдом Трампом. По оценке зрителей, действующий президент провалил их, а его «сбивчивое и бессвязное» выступление, как пишет New York Times, вызвало панику среди демократов и возобновило разговоры о том, должен ли Байден вообще выдвигаться на выборах в ноябре 2024 года. «Газета.uz» рассказывает, что известно о самом ожидаемом политическом событии июня.

Новые правила дебатов

Теледебаты прошли в студии CNN в Атланте (штат Джорджия). Обычно их проводят прямо перед выборами, но сейчас они состоялись ещё до того, как обоих кандидатов формально выдвинули в качестве кандидатов на пост президента.

Кроме того, впервые за долгие годы организатором первых теледебатов выступила не независимая комиссия по президентским дебатам, а частный телеканал.

В нарушение традиций в зале не было зрителей, чтобы свести к минимуму шум в аудитории. Микрофоны Байдена и Трампа включались только, когда наступала их очередь говорить. Эта мера была принята, чтобы кандидаты не перебивали друг друга. В 2020 году дебаты между двумя политиками переросли в перепалку: как посчитали журналисты, Трамп перебил Байдена 71 раз, а Байден Трампа — 22 раза.

Каждому кандидату были предоставлены ручка, бумага и бутылка с водой. Приносить с собой письменные заметки им запретили.

Дебаты продлились около полутора часов с двумя рекламными паузами, во время которых кандидатам запрещалось контактировать с членами избирательных штабов.

В преддверии дебатов многие предполагали, что новые правила будут мешать Трампу, который привык общаться с живой аудиторией, но они оказались ему на руку, отмечает Politico. Байдену пришлось говорить без перерывов и его запинания была более заметны. Лица Трампа и Байдена транслировались вместе на экране одновременно, что тоже стало минусом для действующего президента — весь вечер на виду были его морщины, а его лицо в какие-то моменты выглядело обездвиженным. Все это подчеркнуло возраст Байдена, пишет издание.

Основными темами во время дебатов стали экономика, аборты, незаконная миграция и международная политика,

Что говорили Байден и Трамп

Экономика. Байден начал с заявления о том, что Трамп оставил после себя рухнувшую экономику с высоким уровнем безработицы, а действующей администрации пришлось «собирать все обратно». Трамп ответил, что при нем у США была «величайшая экономика» в американской истории. Сейчас, по его словам, инфляция в США столь высока, что «убивает» страну.

Аборты. Действующий президент пообещал в случае переизбрания гарантировать в стране права, касающиеся абортов, поскольку «идея о том, что политики будут принимать решения о здоровье женщин — смешна». Трамп заявил, что закрепление прав на аборт в конституции приведёт к тому, что врачи будут «лишить жизни ребёнка на девятом месяце и даже после рождения».

Незаконная миграция. Трамп заявил, что во время его президенства в США была «самая безопасная граница в истории страны», а Байден решил открыть её «для людей из тюрем, людей из психиатрических лечебниц, сумасшедших домов, террористов». «Нет никаких данных, подтверждающих его слова… Он врёт», — ответил Байден.

Война в Украине. Байден обвинил Трампа в том, что тот «потворствовал» президенту России Владимиру Путина и назвал последнего «военным преступником». «Он убил тысячи и тысячи людей. И он ясно дал понять одну вещь: он хочет восстановить то, что было частью советской империи, а не просто её кусок, он хочет всю Украину», — заявил действующий президент. Трамп в ответ несколько раз повторил, что, если бы он был президентом США, Россия никогда бы не вторглась в Украину. По его словам, именно выход американской армии из Афганистана придал Путину уверенности начать войну. Он также отметил, что не согласен с российским планом прекращения войны и вновь пообещал урегулировать конфликт до того, как вступит в должность официально.

Личные обвинения. Во время дебатов Байден и Трамп периодически переходили на личности. Байден назвал соперника «осуждённым преступником», прокомментировав обвинительный приговор Трампа по делу о незаконных выплатах, а также вспомнил другие скандалы с ним. «Сколько миллиардов долларов вы должны заплатить за гражданские штрафы, за то, что приставали к женщине на публике, за целый ряд вещей, за секс с порнозвездой в ночь, когда ваша жена была беременна?.. У вас мораль бездомного кота», — заявил действующий президент. «Я не спал с порнозвездой», — огрызнулся Трамп. Соперники также несколько раз обозвали друг друга «худшими президентами».

В ходе дискуссии оба политика выступили с недостоверными утверждениями, хотя ведущие не оспаривали их. Уже после дебатов CNN насчитал в словах Трампа тридцать ложных заявлений и девять — у Байдена.

По итогам дебатов 67% зрителей сочли, что Трамп выступил лучше Байдена, сообщил CNN cо ссылкой на свой опрос. 33% полагают, что лучше выступил демократ.

Что написали американские СМИ

The Washington Post

«Президент Байден с самого начала дебатов говорил тонким и хриплым голосом: фразы, которые должны были звучать напористо, он произносил едва громче шёпота и примерно через десять минут, казалось, потерял концентрацию, не в состоянии завершить мысль…

Два президента — нынешний в синем галстуке, бывший в красном стояли на подиумах в восьми футах друг от друга. Их презрение друг к другу стало очевидно с самого начала, когда они отказались пожать друг другу руки; во время рекламной паузы они не смотрели друг на друга и не обменивались непринуждёнными репликами…

Пожалуй, за 90 минут ни один из них не смог добиться однозначного успеха: оба играли на стереотипах, которые существовали до дебатов…

Байдену, похоже, пришлось нелегко, особенно на раннем этапе. Его рот часто был открыт, когда он стоял и слушал речь Трампа, и некоторые из его ответов, казалось, отклонялись от темы".

The New York Times

«Согласившись на дебаты почти за два месяца до выдвижения, президент Байден рассчитывал придать новый импульс своей кандидатуре. Вместо этого его сбивчивое и бессвязное выступление в четверг вечером спровоцировало панику среди демократов и снова запустило дискуссии о том, должен ли он вообще выдвигаться…

Демократы, которые месяцами защищал президента перед сомневающимися, включая членов его собственной администрации, через несколько минут после начала дебатов, как только стало ясно, что Байден не в лучшей форме, стали яростно обмениваться телефонными звонками и сообщениями. Одни в отчаянии выражали своё смятение в соцсетях, в то время как другие в частном порядке обсуждали друг с другом, не слишком ли поздно убедить президента отступить в пользу более молодого кандидата…

Группа демократов в Палате представителей заявила, что они вместе смотрели дебаты, а один из них, говоривший на условиях анонимности, признал, что они были «катастрофой» для Байдена…

Хотя Трамп временами бессвязно высказывался и делал заявления, которые были запутанными, трудными для понимания и совершенно неправдивыми, он делал это с энергией и громкостью…".

CNN

«Байден, с хрипловатым голосом, часто был не в состоянии ясно выразить свои разногласия с Трампом. В какой-то момент, после того как Байден замолчал, защищая по вопросу о безопасности границ, Трамп сказал: ««Я действительно не знаю, что он сказал в конце этого предложения, и я не думаю, что он сам понял, что сказал»…

Самой важной задачей Байдена в четверг вечером было развеять опасения избирателей по поводу его самой уязвимой точки — возраста — и превратить выборы в референдум по Трампу. Ему это не удалось…"

The Wall Street Journal

«Задача президента Байдена была в том, чтобы продемонстрировать энергичность и последовательность, и он потерпел полную неудачу. Задачей бывшего президента Дональда Трампа было сохранять хладнокровие; до нехарактерной для него степени, он это сделал.

Неспособность Байдена обосновать свою кандидатуру — бессвязность, потеря хода мыслей, частое смущение — оставила демократов ошеломлёнными и контуженными, вызвав за кулисами яростные взаимные обвинения, когда они пытались найти путь вперёд".