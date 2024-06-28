В США 27 июня состоялись первые дебаты между потенциальными кандидатами на пост президента США от Демократической и Республиканской партий — Джо Байденом и Дональдом Трампом. По оценке зрителей, действующий президент провалил их, а его «сбивчивое и бессвязное» выступление, как пишет New York Times, вызвало панику среди демократов и возобновило разговоры о том, должен ли Байден вообще выдвигаться на выборах в ноябре 2024 года. «Газета.uz» рассказывает, что известно о самом ожидаемом политическом событии июня.
Новые правила дебатов
Теледебаты прошли в студии CNN в Атланте (штат Джорджия). Обычно их проводят прямо перед выборами, но сейчас они состоялись ещё до того, как обоих кандидатов формально выдвинули в качестве кандидатов на пост президента.
Кроме того, впервые за долгие годы организатором первых теледебатов выступила не независимая комиссия по президентским дебатам, а частный телеканал.
В нарушение традиций в зале не было зрителей, чтобы свести к минимуму шум в аудитории. Микрофоны Байдена и Трампа включались только, когда наступала их очередь говорить. Эта мера была принята, чтобы кандидаты не перебивали друг друга. В 2020 году дебаты между двумя политиками переросли в перепалку: как посчитали журналисты, Трамп перебил Байдена 71 раз, а Байден Трампа — 22 раза.
Каждому кандидату были предоставлены ручка, бумага и бутылка с водой. Приносить с собой письменные заметки им запретили.
Дебаты продлились около полутора часов с двумя рекламными паузами, во время которых кандидатам запрещалось контактировать с членами избирательных штабов.
https://twitter.com/TIME/status/1806565343382385043
В преддверии дебатов многие предполагали, что новые правила будут мешать Трампу, который привык общаться с живой аудиторией, но они оказались ему на руку, отмечает Politico. Байдену пришлось говорить без перерывов и его запинания была более заметны. Лица Трампа и Байдена транслировались вместе на экране одновременно, что тоже стало минусом для действующего президента — весь вечер на виду были его морщины, а его лицо в какие-то моменты выглядело обездвиженным. Все это подчеркнуло возраст Байдена, пишет издание.
Основными темами во время дебатов стали экономика, аборты, незаконная миграция и международная политика,
Что говорили Байден и Трамп
Экономика. Байден начал с заявления о том, что Трамп оставил после себя рухнувшую экономику с высоким уровнем безработицы, а действующей администрации пришлось «собирать все обратно». Трамп ответил, что при нем у США была «величайшая экономика» в американской истории. Сейчас, по его словам, инфляция в США столь высока, что «убивает» страну.
Аборты. Действующий президент пообещал в случае переизбрания гарантировать в стране права, касающиеся абортов, поскольку «идея о том, что политики будут принимать решения о здоровье женщин — смешна». Трамп заявил, что закрепление прав на аборт в конституции приведёт к тому, что врачи будут «лишить жизни ребёнка на девятом месяце и даже после рождения».
Незаконная миграция. Трамп заявил, что во время его президенства в США была «самая безопасная граница в истории страны», а Байден решил открыть её «для людей из тюрем, людей из психиатрических лечебниц, сумасшедших домов, террористов». «Нет никаких данных, подтверждающих его слова… Он врёт», — ответил Байден.
Война в Украине. Байден обвинил Трампа в том, что тот «потворствовал» президенту России Владимиру Путина и назвал последнего «военным преступником». «Он убил тысячи и тысячи людей. И он ясно дал понять одну вещь: он хочет восстановить то, что было частью советской империи, а не просто её кусок, он хочет всю Украину», — заявил действующий президент. Трамп в ответ несколько раз повторил, что, если бы он был президентом США, Россия никогда бы не вторглась в Украину. По его словам, именно выход американской армии из Афганистана придал Путину уверенности начать войну. Он также отметил, что не согласен с российским планом прекращения войны и вновь пообещал урегулировать конфликт до того, как вступит в должность официально.
Личные обвинения. Во время дебатов Байден и Трамп периодически переходили на личности. Байден назвал соперника «осуждённым преступником», прокомментировав обвинительный приговор Трампа по делу о незаконных выплатах, а также вспомнил другие скандалы с ним. «Сколько миллиардов долларов вы должны заплатить за гражданские штрафы, за то, что приставали к женщине на публике, за целый ряд вещей, за секс с порнозвездой в ночь, когда ваша жена была беременна?.. У вас мораль бездомного кота», — заявил действующий президент. «Я не спал с порнозвездой», — огрызнулся Трамп. Соперники также несколько раз обозвали друг друга «худшими президентами».
В ходе дискуссии оба политика выступили с недостоверными утверждениями, хотя ведущие не оспаривали их. Уже после дебатов CNN насчитал в словах Трампа тридцать ложных заявлений и девять — у Байдена.
По итогам дебатов 67% зрителей сочли, что Трамп выступил лучше Байдена, сообщил CNN cо ссылкой на свой опрос. 33% полагают, что лучше выступил демократ.
Что написали американские СМИ
«Президент Байден с самого начала дебатов говорил тонким и хриплым голосом: фразы, которые должны были звучать напористо, он произносил едва громче шёпота и примерно через десять минут, казалось, потерял концентрацию, не в состоянии завершить мысль…
Два президента — нынешний в синем галстуке, бывший в красном стояли на подиумах в восьми футах друг от друга. Их презрение друг к другу стало очевидно с самого начала, когда они отказались пожать друг другу руки; во время рекламной паузы они не смотрели друг на друга и не обменивались непринуждёнными репликами…
Пожалуй, за 90 минут ни один из них не смог добиться однозначного успеха: оба играли на стереотипах, которые существовали до дебатов…
Байдену, похоже, пришлось нелегко, особенно на раннем этапе. Его рот часто был открыт, когда он стоял и слушал речь Трампа, и некоторые из его ответов, казалось, отклонялись от темы".
«Согласившись на дебаты почти за два месяца до выдвижения, президент Байден рассчитывал придать новый импульс своей кандидатуре. Вместо этого его сбивчивое и бессвязное выступление в четверг вечером спровоцировало панику среди демократов и снова запустило дискуссии о том, должен ли он вообще выдвигаться…
Демократы, которые месяцами защищал президента перед сомневающимися, включая членов его собственной администрации, через несколько минут после начала дебатов, как только стало ясно, что Байден не в лучшей форме, стали яростно обмениваться телефонными звонками и сообщениями. Одни в отчаянии выражали своё смятение в соцсетях, в то время как другие в частном порядке обсуждали друг с другом, не слишком ли поздно убедить президента отступить в пользу более молодого кандидата…
Группа демократов в Палате представителей заявила, что они вместе смотрели дебаты, а один из них, говоривший на условиях анонимности, признал, что они были «катастрофой» для Байдена…
Хотя Трамп временами бессвязно высказывался и делал заявления, которые были запутанными, трудными для понимания и совершенно неправдивыми, он делал это с энергией и громкостью…".
«Байден, с хрипловатым голосом, часто был не в состоянии ясно выразить свои разногласия с Трампом. В какой-то момент, после того как Байден замолчал, защищая по вопросу о безопасности границ, Трамп сказал: ««Я действительно не знаю, что он сказал в конце этого предложения, и я не думаю, что он сам понял, что сказал»…
Самой важной задачей Байдена в четверг вечером было развеять опасения избирателей по поводу его самой уязвимой точки — возраста — и превратить выборы в референдум по Трампу. Ему это не удалось…"
«Задача президента Байдена была в том, чтобы продемонстрировать энергичность и последовательность, и он потерпел полную неудачу. Задачей бывшего президента Дональда Трампа было сохранять хладнокровие; до нехарактерной для него степени, он это сделал.
Неспособность Байдена обосновать свою кандидатуру — бессвязность, потеря хода мыслей, частое смущение — оставила демократов ошеломлёнными и контуженными, вызвав за кулисами яростные взаимные обвинения, когда они пытались найти путь вперёд".