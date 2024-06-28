Президент Узбекистана поддержал планы китайской компании BYD по участию в проекте развития «зелёного» транспорта в стране. Шавкат Мирзиёев принял президента BYD Вана Чуаньфу 27 июня в рамках поездки в Джизакскую область.

Как сообщает пресс-служба президента, планы предусматривают создание совместного инновационного исследовательского центра для подготовки кадров, разработку техрегламентов и стандартов для электротранспорта, а также производство батарей последнего поколения Blade и электробусов BYD.

Накануне с конвейера совместного завода BYD Uzbekistan Factory по выпуску гибридных и электрических автомобилей в Джизакской области сошёл первый электромобиль. Сейчас здесь производятся две модели — Chazor и Song Plus Champion.

В рамках первого этапа проекта инвестировано 160 млн долларов США, создано 1200 рабочих мест. На предприятии организовано высокотехнологичное производство с применением роботизированных систем, включающее сварку, окраску и сборку.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул необходимость в ближайшей перспективе расширить модельный ряд и увеличить мощности производства до 500 тысяч в год.

Стороны также обсудили проекты локализации комплектующих и запасных частей для снижения себестоимости продукции, а также организации экспорта автомобилей на рынки Центральной Азии и СНГ.