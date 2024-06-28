Посол Узбекистана Фуркат Сидиков вручил верительные грамоты генерал-губернатору Канады Мэри Саймон, сообщило ИА «Дунё».

В ходе состоявшейся после церемонии беседы генерал-губернатор Канады отметила, что хорошо осведомлена о последовательных социально-экономических и демократических реформах, проводимых в Узбекистане, а также достижениях в обеспечении добрососедства, межэтнического согласия и толерантности в Центральной Азии. Она отметила, что эти усилия полностью поддерживаются канадским правительством и создают основу для расширения сферы двусторонних отношений.

Подчёркивалось, что экономики Узбекистана и Канады имеют большой потенциал для расширения взаимовыгодного сотрудничества. В этом контексте было предложено наладить постоянный обмен взаимными экономическими визитами и торговыми миссиями.

Посол Фуркат Сидиков в начале мая 2023 года вручил президенту США Джо Байдену верительные грамоты в качестве посла Узбекистана в Соединённых Штатах, в октябре того же года вручил копии верительных грамот о назначении послом в Бразилии с резиденцией в Вашингтоне. Таким образом, посол Узбекистана в США по совместительству представляет страну в Бразилии и Канаде.

До назначения в Вашингтон он работал первым заместителем министра иностранных дел. Ему 53 года. В 1993 году окончил Ташкентский государственный технический университет, работал в СП UzDaewooElectronics, Институте стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана. С 2002 года занимал различные посты в системе Министерства иностранных дел Узбекистана, в том числе в посольстве Узбекистана в США, посла в Пакистане, заместителя, первого заместителя министра.

Фуркат Сидиков сменил Жавлона Вахабова, который в 2017—2023 годах являлся послом Узбекистана в США, а также по совместительству в Канаде и Бразилии.