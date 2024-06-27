Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал старт первым инвестиционным проектам в технопарке Заамина в Джизакской области, сообщила пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, в Зааминском районе в рамках инвестиционных программ за последние пять лет реализовано около 300 проектов на сумму 1,8 трлн сумов и создано более 3000 новых рабочих мест. Количество малых предпринимательских субъектов в районе увеличилось в 4 раза.





В Заамине благодаря природным условиям драйвером развития района становится туризм, недавно была создана туристическая зона «Заамин».

Кроме того, в районе началось развитие промышленности. «Район для этого очень благоприятен. Он расположен в центральной части нашей страны. Здесь проходит железная дорога. Недавно был расширен и реконструирован аэропорт Заамина», — отмечается в сообщении.

Теперь в районе совместно с китайской компанией «Мингюан» создаётся особая промышленная зона «Технопарк». Для этого выделено 400 га земли. Утверждена целевая программа обеспечения инфраструктурой и выделено 160 млрд сумов. Уже сформировано 30 проектов. Китайские инвесторы вложат в них 1,2 млрд долларов.

В зоне будут созданы предприятия по производству товаров с высокой добавленной стоимостью и импортозамещающей продукции, востребованной на внешних рынках. В частности, будут реализованы проекты в области электротехники, машиностроения, строительных материалов, мебельной промышленности, пищевой промышленности и сферы услуг.





В результате, как ожидается, будет создано более 5000 рабочих мест, произведена промышленная продукция на сумму 4,7 трлн сумов и создан экспортный потенциал на 70 млн долларов.

На территории технопарка будет создан Международный центр обмена опытом и инженерии, где будут готовить квалифицированных специалистов для промышленных предприятий.





Также здесь построят офисный центр, жилые здания, эко-парк, крупный выставочный зал и торговый центр.

На церемонии глава государства нажал символическую кнопку и запустил строительство первых инвестиционных проектов в технопарке.