С 27 июня сервис такси Yandex Go стал доступен в Ургенче и Хиве, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе компании.

Минимальная стоимость поездки в этих городах Хорезмской области начинается от 2500 сумов.

Оплачивать поездки можно как наличными, так и с помощью привязанной к приложению карты.

«Запуск сервиса улучшит транспортную инфраструктуру и поддержит экономическое развитие региона», — выразил уверенность директор по развитию Yandex Taxi в СНГ Кирилл Свинцов.

Напомним, Yandex Taxi запустился в Узбекистане в апреле 2018 года. Сейчас он доступен также в Ташкенте, Намангане, Андижане, Фергане, Коканде, Самарканде, Бухаре, Маргилане, Термеза, Нукусе и Карши.