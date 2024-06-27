Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Сречко Катанец прокомментировал итоги жеребьёвки третьего отборочного раунда к чемпионату мира 2026 года.

«Все игры будут сложными, команды равны. Хорошо, что попались команды, близко расположенные к Узбекистану. Нам нужно начать подготовку уже сегодня», — заявил он.

Специалист также высказался о сопернике в лице Катара.

«Катар — очень хорошая команда, последний участник чемпионата мира, у них уже давно один состав. Мы уважаем их. Однако основной фокус будет направлен на нас. Я прошу болельщиков поддержать нас так же, как они это сделали в последней игре. Если они нас поддержат, мы обязательно достигнем хорошего результата», — заявил наставник команды.

Сречко Катанец верит, что Узбекистан сможет отобраться на чемпионат мира.

«Я полностью верю, что мы отберемся на мундиаль, у нас беспроигрышная серия. Для игроков очень важно регулярно тренироваться в своём клубе и не получать травм», — отметил он.

Отметим, что количество матчей без поражений подряд под руководством Сречко Катанеца достигло 13 (без учёта поражения в четвертьфинале Кубка Азии Катару в серии пенальти).

По итогам жеребьёвки третьего раунда квалификации к чемпионату мира-2026 Узбекистан попал в группу А, где сыграет с Ираном, Катаром, ОАЭ, Кыргызстаном и КНДР. Матчи стартуют 5 сентября.