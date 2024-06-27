В Ташкенте 31-летний мужчина подозревается в том, что регулярно совершал сексуальное насилие над 11-летней девочкой. Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства социальной защиты при президенте Узбекистана.

Мужчина по имени А. К., являющийся блогером, был задержан с неопровержимыми доказательствами, и в отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 119 (насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме, совершённые в отношении лица, не достигшего 14 лет) Уголовного кодекса, говорится в сообщении.

По информации агентства, мужчина состоит в законном браке и имеет пятерых детей. Девочка, которую он регулярно насиловал, является дочерью его «второй жены», которая также состоит в браке.

В настоящее время Агентство соцзащиты оказывает ребёнку необходимую медицинскую, психологическую и социальную поддержку.

Telegram-канал MILITSIYA UZB сообщил, что задержанный А. К. является администратором известного Telegram-канала Militsiya_tv (два канала не связаны). Несколько источников «Газеты.uz» в госорганах подтвердили эту информацию.