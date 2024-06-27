Вечером 26 июня в социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, как водитель Spark на улице Амира Темура в Ташкенте, преследуя скутериста, совершает сразу несколько грубых нарушений Правил дорожного движения и намеренно сбивает его.

Автомобиль (номер 01 K 316 LC) обгоняет стоящие на «красном» автомобили справа по автобусной полосе, едет через все полосы налево за скутером, выезжает вслед за ним на встречную полосу и там догоняет его. Скутерист падает.

СБДД ГУВД столицы вечером сообщило, что водитель Spark — 34-летний Б. И. «совершил столкновение» со скутером, которым управлял 24-летний Б. А. Скутерист получил травмы и был доставлен в больницу.

О том, какие меры приняты в отношении водителя машины, не сообщается. В СБДД отметили, что начали следствие, и призвали всех водителей «соблюдать установленные правила и сохранять дистанцию при движении».