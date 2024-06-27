Обновлено: в 16:37 в РЭС сообщили об устранении неисправности, которая возникла из-за возгорания на территории высоковольтных линий. Потребителей попросили соблюдать меры предосторожности в охраняемых зонах высоковольтных ЛЭП.

У некоторых потребителей в трёх районах столицы и Ташкентского района Ташкентской области нарушено электроснабжение.

По данным компании «Региональные электрические сети», в 14:23 на высоковольтных линиях 110 кВ «Л-ДОК-1» и «Л-ДОК-2» в столице произошла «неисправность», из-за чего жители и компании в Юнусабадском, Алмазарском и Шайхантахурском районах остались без электричества.

Как сообщает хокимият Ташкентского района, проблемы возникли из-за повышенной нагрузки на фоне жары и увеличения спроса на электроэнергию, которая привела к возгоранию.

Нарушено энергоснабжение в махаллях «Нурхаёт», «Мажнунтол», «Озодлик», «Ифтихор», «Уччинор», «Масалбой», «Хиёбон», «Заргар», Сохибкор, «Куктерак», «Халимкуп», «Сагбон», «А. Навои», «Кизгалдок», «Фаровон», «Гулобод», «Учсада», «Гултепа», «Ширин», «Чувалчи», «Навои», «Хувайдо», «Файзобод», «Окибат», «Тинчлик», «Ахиллик», «Корасарой», «Кирарик», «Бахор», «Хасанбой гузари», «Кенсой», «Юкори Хасанбой», «Авлиё-ота», «Ойдин хаёт», «Хожиота», «Рахбаробод», «Икбол», «Тутзор», «Сабзовот», «Дархон», «Ибрат», «Богбон», «Айриота», Кашкарлик", «МУстакиллик», «Саноат», «Гишт куприк», «Сергели», «Сарке».

Минэнерго Узбекистана, комментируя данные Статагентства о снижении выработки электроэнергии в мае, сообщило, что на самом деле рост производства электроэнергии составил 5,8% за счёт солнечных и ветряных электростанций. Снижение поставок объясняется «экономным расходованием» после повышения тарифов.