Первое заседание штаба по сооружению атомной станции малой мощности (АСММ) прошло на будущей площадке строительства 26 июня, сообщила пресс-служба Агентства по атомной энергии.
В присутствии главы Агентства по атомной энергии Азима Ахмедхаджаева и первого заместителя генерального директора российской госкорпорации «Росатом» Андрея Петрова был подписан протокол по процедуре вступления в силу контракта на сооружение шестиблочной АЭС малой мощности, подписанного 27 мая.
Подписи в документе поставили директор Дирекции строительства атомной электростанции Агентства по атомной энергии Отабек Аманов и директор проектов по сооружению АЭС в Центральной Азии компании «Атомстройэкспорт» Павел Безруков.
Делегация осмотрела территорию, где осенью начнутся работы по созданию инфраструктуры будущей АЭС (ранее сообщалось о планах провести первоочередные работы летом).
Штаб определил первоочередные задачи в рамках контракта, которые «позволят в регламентные сроки начать работу на стройплощадке — приступить к сооружению городка строителей и всей необходимой инфраструктуры».
Делегация также встретилась с хокимом Джизакской области Эргашем Салиевым.
- Контракт на сооружение АСММ был заключён 27 мая между Дирекцией по строительству АЭС и компанией «Атомстройэкспорт» (инжиниринговое подразделение «Росатома») в рамках визита в Ташкент президента России Владимира Путина.
- Помимо этого, был подписан протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве на территории Узбекистана атомной электростанции от 7 сентября 2018 года.
- «Росатом» выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к строительству также будут привлечены узбекистанские компании.
- Глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что ввод станции планируется «поэтапно, помодульно» с 2029 по 2033 годы. Малая АЭС будет с водо-водяными ядерными реакторами РИТМ-200Н, которые использовались в атомных ледоколах.
- По его словам, проект будет реализован с большой долей локализации в Узбекистане. «Финансирование с узбекской стороны, вопрос о государственном (российском) кредите не обсуждается», — сказал он.
- Первый реактор малой атомной электростанции планируется запустить через пять лет. Стоимость проекта является конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению, заявили в агентстве «Узатом». Объект разместят рядом с озером Тузкан в Фаришском районе Джизакской области, где изначально рассматривалось размещение большой АЭС.