Первое заседание штаба по сооружению атомной станции малой мощности (АСММ) прошло на будущей площадке строительства 26 июня, сообщила пресс-служба Агентства по атомной энергии.

В присутствии главы Агентства по атомной энергии Азима Ахмедхаджаева и первого заместителя генерального директора российской госкорпорации «Росатом» Андрея Петрова был подписан протокол по процедуре вступления в силу контракта на сооружение шестиблочной АЭС малой мощности, подписанного 27 мая.





Подписи в документе поставили директор Дирекции строительства атомной электростанции Агентства по атомной энергии Отабек Аманов и директор проектов по сооружению АЭС в Центральной Азии компании «Атомстройэкспорт» Павел Безруков.

Делегация осмотрела территорию, где осенью начнутся работы по созданию инфраструктуры будущей АЭС (ранее сообщалось о планах провести первоочередные работы летом).

Штаб определил первоочередные задачи в рамках контракта, которые «позволят в регламентные сроки начать работу на стройплощадке — приступить к сооружению городка строителей и всей необходимой инфраструктуры».

Делегация также встретилась с хокимом Джизакской области Эргашем Салиевым.