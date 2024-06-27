НАТО не будет приглашать Украину вступить в альянс на предстоящем саммите 9−11 июля, но объявит о создании миссии блока в Германии для координации всех видов помощи ей в долгосрочной перспективе, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Этот шаг, по словам собеседников газеты, призван послать «сильный сигнал о союзнической приверженности» как Украине, так и России, которая надеется, что «Запад устанет поддерживать войну».

Поскольку миссия будет находиться под эгидой НАТО, она также рассчитана на то, чтобы функционировать, даже если на президентских выборах в США победит Дональд Трамп, ранее резко критиковавший альянс и выделение помощи Украине, говорится в материале.

Миссия получила название «Помощь НАТО в обеспечении безопасности и обучении для Украины» (NATO Security Assistance and Training for Ukraine, NSATU) и будет базироваться на военном объекте США в Висбадене. Руководить миссией будет, вероятно, американский генерал, подчиняющийся генералу Кристоферу Каволи, верховному главнокомандующему НАТО в Европе и командующему силами США в Европе.

Новая миссия объединит деятельность нынешней «коалиции возможностей» — стран, которые предоставляют Украине разную военную помощь, такую как системы противовоздушной обороны, артиллерию, истребители F-16 и боеприпасы.

Миссия также будет координировать подготовку украинских военных в странах-союзниках и долгосрочные двусторонние соглашения о безопасности, подписанные рядом стран с Украиной. «По словам официальных лиц, ознакомленных с планом, объединение основных направлений помощи и обучения под одним командованием направлено на оптимизацию этого потока и повышение его согласованности», — пишет NYT.

Издание отмечает, что нынешний отказ от принятия Украины в НАТО связан не только с продолжающейся войной, но и необходимостью провести в стране «важные реформы» для борьбы с коррупцией, укрепления демократии и верховенства закона.