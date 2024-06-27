Министерство экономики и финансов Узбекистана объявило старт голосования по первому сезону проекта «Менинг богим» («Мой сад»).

Процесс сбора голосов продлится до 10:00 утра 6 июля. Граждане могут поддержать одну из 738 инициатив в 627 махаллях.

Отдать голос можно через сайт «Открытый бюджет», мобильное приложение портала и бот в Telegram.

Инициативы выдвигались с 10 по 20 июня, затем до 27 июня прошла модерация проектов. На реализацию проектов-победителей будет выделено 52 млрд сумов, финансирование охватит не менее 208 проектов.

С 2024 года не менее 50% средств, выделяемых из госбюджета на программу, должно направляться на создание общественных парков и садов. Общественность сможет выдвигать инициативы стоимостью до 250 млн сумов в рамках проекта «Мой сад» через портал «Открытый бюджет» с предоставлением дислокации и снимков площадей.

На совещании 29 марта президент Шавкат Мирзиёев поручил Министерству экологии запустить проект «Мой сад» и выделить на это 50 млрд сумов из госбюджета, чтобы создать 444 зелёных сада и 160 общественных парков.