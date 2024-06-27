Около 10 тысяч мигрантов, получивших гражданство России, были отправлены на войну в Украине. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, выступая на Петербургском международном юридическом форуме 27 июня.
«Мы нашли, знаете, такую фишку, которая привела к тому, что мигранты стали потихонечку покидать Россию. В чем эта фишка заключается: мы стали реализовывать положения Конституции и наших законов о том, что лица, получившие гражданство, должны встать на воинский учёт и в случае необходимости принять участие в специальной военной операции (так власти РФ называют российское вторжение в Украину)», — сказал Бастрыкин.
По его словам, российские власти «отловили» уже более 30 тысяч человек, получивших гражданство и поставили их воинский учет.
«Уже порядка 10 тысяч из них направлены в зону специальной военной операции», — сказал глава СК РФ.
«Нам говорят: „Зачем они там нужны эти товарищи?“ — рыть окопы и укрепления создавать. Для этого нужны действительно хорошие рабочие руки. Они сегодня пополняют ряды наших тыловых подразделений», — заявил Бастрыкин.
- В октябре 2023 года Александр Бастрыкин предложил лишать мигрантов российского гражданства, если они отказываются участвовать в войне в Украине. «Пока идёт специальная военная операция, я думаю, надо привлечь их [мигрантов] к проведению специальной военной операции. Если ты не готов, будучи гражданином Российской Федерации, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства», — говорил он тогда.
- Bloomberg пишет, что российские власти пытаются избежать непопулярных мер по мобилизации после того, как призыв 300 тысяч россиян в сентябре 2022 года спровоцировал панику среди населения и бегство из страны. Министерство обороны Великобритании отмечало, что Россия активно вербует мигрантов из стран Центральной Азии, обещая ускоренное гражданство и высокую зарплату. «В РФ проживает не менее шести миллионов мигрантов из Центральной Азии, которых Кремль, вероятно, рассматривает как потенциальных рекрутов», — писало ведомство прошлой осенью.