Около 10 тысяч мигрантов, получивших гражданство России, были отправлены на войну в Украине. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, выступая на Петербургском международном юридическом форуме 27 июня.

«Мы нашли, знаете, такую фишку, которая привела к тому, что мигранты стали потихонечку покидать Россию. В чем эта фишка заключается: мы стали реализовывать положения Конституции и наших законов о том, что лица, получившие гражданство, должны встать на воинский учёт и в случае необходимости принять участие в специальной военной операции (так власти РФ называют российское вторжение в Украину)», — сказал Бастрыкин.

По его словам, российские власти «отловили» уже более 30 тысяч человек, получивших гражданство и поставили их воинский учет.

«Уже порядка 10 тысяч из них направлены в зону специальной военной операции», — сказал глава СК РФ.

«Нам говорят: „Зачем они там нужны эти товарищи?“ — рыть окопы и укрепления создавать. Для этого нужны действительно хорошие рабочие руки. Они сегодня пополняют ряды наших тыловых подразделений», — заявил Бастрыкин.