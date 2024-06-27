Жогорку Кенеш (парламент) Кыргызстана принял сразу во втором и третьем чтениях законопроект, запрещающий ввоз, реализацию и использование в Кыргызстане электронных сигарет, пишет Kloop.

Целью поправок в законодательство является защита здоровья и благополучия молодых граждан от употребления электронных сигарет, говорится в справке-обосновании к проекту.

Поправки также предусматривают административное и уголовное наказание за нарушение правил. В частности, за курение вейпов в неустановленных местах устанавливается штраф для физических лиц в размере 40 тысяч сомов (462 доллара), для юридических лиц — 60 тысяч сомов (694 доллара).

За продажу вейпов будет грозить штраф в 50 тысяч сомов (578 долларов) для физических лиц и 65 тысяч сомов (751 доллар) — для юридических. За ввоз электронных сигарет хотят штрафовать на 150−200 тысяч сомов (1735−2313 долларов) или лишать свободы на срок от одного года до двух лет.