Референдум по вопросу строительства атомной электростанции (АЭС) в Казахстане состоится этой осенью. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на церемонии награждения работников СМИ 27 июня.
«В стране имеются большие возможности для развития атомной энергетики. Важно правильно и эффективно использовать их. Окончательное решение по данному вопросу примет народ. Референдум состоится нынешней осенью», — сказал Токаев.
Глава Казахстана уточнил, что точную дату проведения референдума позднее определит правительство.
Вице-министр энергетики Казахстана Сунгат Есимханов в комментарии журналистам рассказал, как будет проходить референдум. «Референдум будет о поддержке населения — за или против АЭС. После принятия решения уже будет механизм, шорт-лист, кого выбирать и так далее. Вопрос будет „за“ или „против“. Я так предполагаю, но это будет определять правительство», — сказал он.
Обсуждение строительства АЭС в Казахстане ведётся уже несколько лет. В сентябре 2023 года Токаев предложил вынести этот вопрос на референдум. Локацией для размещения станции выбран посёлок Улкен на берегу озера Балхаш в Алматинской области, там прошли первые публичные обсуждения.
- В январе Токаев говорил, что чистая атомная энергия очень важна для Казахстана. «Это принципиальный вопрос для будущего нашей экономики. Мы занимаем первое место в мире по объёму добываемого природного урана, у нас действует своё производство компонентов ядерного топлива. Поэтому я уделяю особое внимание вопросу строительства АЭС на территории нашей страны. В конце концов, вопрос энергетической безопасности следует решать, исходя из реальных потребностей и возможностей, и, конечно, на основе научных исследований, а не исходя из геополитических соображений», — заявил глава Казахстана в интервью газете Egemen Qazaqstan.
- В мае министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев рассказал, что предквалификацию на строительство АЭС прошли несколько стран, а поставщика определит правительство после рассмотрения всех заявок. «Предквалификацию прошли Корея, Россия, Китай, Франция. Этот список не исчерпывающий — дополнительно мы рассматриваем и другие возможности, в частности строительство малых модульных реакторов. Там возможно участие нескольких стран — США, также есть совместные проекты с японскими производителями, также российские технологии», — сказал министр.