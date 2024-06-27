Референдум по вопросу строительства атомной электростанции (АЭС) в Казахстане состоится этой осенью. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на церемонии награждения работников СМИ 27 июня.

«В стране имеются большие возможности для развития атомной энергетики. Важно правильно и эффективно использовать их. Окончательное решение по данному вопросу примет народ. Референдум состоится нынешней осенью», — сказал Токаев.

Глава Казахстана уточнил, что точную дату проведения референдума позднее определит правительство.

Вице-министр энергетики Казахстана Сунгат Есимханов в комментарии журналистам рассказал, как будет проходить референдум. «Референдум будет о поддержке населения — за или против АЭС. После принятия решения уже будет механизм, шорт-лист, кого выбирать и так далее. Вопрос будет „за“ или „против“. Я так предполагаю, но это будет определять правительство», — сказал он.

Обсуждение строительства АЭС в Казахстане ведётся уже несколько лет. В сентябре 2023 года Токаев предложил вынести этот вопрос на референдум. Локацией для размещения станции выбран посёлок Улкен на берегу озера Балхаш в Алматинской области, там прошли первые публичные обсуждения.