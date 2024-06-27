На канализационной насосной станции в Гулистане Сырдарьинской области утром в четверг три сотрудника городского водоканала отравились неизвестным веществом.

Как сообщила пресс-служба компании «Узсувтаъминот», один сотрудник скончался, двое других госпитализированы в реанимацию областной больницы, их состояние оценивается как крайне тяжелое.

Создана оперативная группа из сотрудников областного предприятия водоснабжения, управления по чрезвычайным ситуациям и правоохранительных органов. Она ведёт расследование ситуации. О результатах должно быть сообщено общественности.