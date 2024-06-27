В штаб-квартире Азиатской конфедерации футбола в малайзийском Куала-Лумпуре 27 июня состоялась жеребьёвка третьегоь отборочного раунда чемпионата мира-2026 в азиатской зоне.

18 команд разделены на три группы по шесть сборных. По две лучшие команды из группы напрямую выходят в финальную стадию ЧМ-2026. Сборные, занявшие третье и четвёртое места, сыграют в четвёртом раунде, где разыграют ещё две прямые путёвки, а также место в межконтинентальном плей-оффе.

Состав групп

Группа А:

  • Иран;
  • Катар;
  • Узбекистан;
  • ОАЭ;
  • Кыргызстан;
  • КНДР.

Группа В:

  • Южная Корея;
  • Ирак;
  • Иордания;
  • Оман;
  • Палестина;
  • Кувейт.

Группа С:

  • Япония;
  • Австралия;
  • Саудовская Аравия;
  • Бахрейн;
  • Китай;
  • Индонезия.

Третий отборочный раунд пройдёт в два круга (10 туров). Он стартует 5 сентября 2024 года и завершится 10 июня 2025-го.

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Сборная Узбекистана первый матч 5 сентября сыграет дома со сборной КНДР. По мнению футбольного специалиста Алишера Никимбаева, матч может быть перенесён в Северную Корею из-за проведения в Узбекистане Кубка мира по футзалу в сентябре-октябре.

Во втором туре состоится дерби Центральной Азии — Кыргызстан дома примет Узбекистан.

Расписание игр

  • Узбекистан — КНДР. 5 сентября;
  • Кыргызстан — Узбекистан. 10 сентября;
  • Узбекистан — Иран. 10 октября;
  • Узбекистан — ОАЭ. 15 октября;
  • Катар — Узбекистан. 14 ноября;
  • КНДР — Узбекистан. 19 ноября;
  • Узбекистан — Кыргызстан. 20 марта 2025 года;
  • Иран — Узбекистан. 25 марта;
  • ОАЭ — Узбекистан. 5 июня;
  • Узбекистан — Катар. 10 июня.