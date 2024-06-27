В штаб-квартире Азиатской конфедерации футбола в малайзийском Куала-Лумпуре 27 июня состоялась жеребьёвка третьегоь отборочного раунда чемпионата мира-2026 в азиатской зоне.
18 команд разделены на три группы по шесть сборных. По две лучшие команды из группы напрямую выходят в финальную стадию ЧМ-2026. Сборные, занявшие третье и четвёртое места, сыграют в четвёртом раунде, где разыграют ещё две прямые путёвки, а также место в межконтинентальном плей-оффе.
Состав групп
Группа А:
- Иран;
- Катар;
- Узбекистан;
- ОАЭ;
- Кыргызстан;
- КНДР.
Группа В:
- Южная Корея;
- Ирак;
- Иордания;
- Оман;
- Палестина;
- Кувейт.
Группа С:
- Япония;
- Австралия;
- Саудовская Аравия;
- Бахрейн;
- Китай;
- Индонезия.
Третий отборочный раунд пройдёт в два круга (10 туров). Он стартует 5 сентября 2024 года и завершится 10 июня 2025-го.
Сборная Узбекистана первый матч 5 сентября сыграет дома со сборной КНДР. По мнению футбольного специалиста Алишера Никимбаева, матч может быть перенесён в Северную Корею из-за проведения в Узбекистане Кубка мира по футзалу в сентябре-октябре.
Во втором туре состоится дерби Центральной Азии — Кыргызстан дома примет Узбекистан.
Расписание игр
- Узбекистан — КНДР. 5 сентября;
- Кыргызстан — Узбекистан. 10 сентября;
- Узбекистан — Иран. 10 октября;
- Узбекистан — ОАЭ. 15 октября;
- Катар — Узбекистан. 14 ноября;
- КНДР — Узбекистан. 19 ноября;
- Узбекистан — Кыргызстан. 20 марта 2025 года;
- Иран — Узбекистан. 25 марта;
- ОАЭ — Узбекистан. 5 июня;
- Узбекистан — Катар. 10 июня.