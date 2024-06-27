В штаб-квартире Азиатской конфедерации футбола в малайзийском Куала-Лумпуре 27 июня состоялась жеребьёвка третьегоь отборочного раунда чемпионата мира-2026 в азиатской зоне.

18 команд разделены на три группы по шесть сборных. По две лучшие команды из группы напрямую выходят в финальную стадию ЧМ-2026. Сборные, занявшие третье и четвёртое места, сыграют в четвёртом раунде, где разыграют ещё две прямые путёвки, а также место в межконтинентальном плей-оффе.

Состав групп

Группа А:

Иран;

Катар;

Узбекистан;

ОАЭ;

Кыргызстан;

КНДР.

Группа В:

Южная Корея;

Ирак;

Иордания;

Оман;

Палестина;

Кувейт.

Группа С:

Япония;

Австралия;

Саудовская Аравия;

Бахрейн;

Китай;

Индонезия.

Третий отборочный раунд пройдёт в два круга (10 туров). Он стартует 5 сентября 2024 года и завершится 10 июня 2025-го.

Сборная Узбекистана первый матч 5 сентября сыграет дома со сборной КНДР. По мнению футбольного специалиста Алишера Никимбаева, матч может быть перенесён в Северную Корею из-за проведения в Узбекистане Кубка мира по футзалу в сентябре-октябре.

Во втором туре состоится дерби Центральной Азии — Кыргызстан дома примет Узбекистан.

Расписание игр