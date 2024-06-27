Германия — Дания: 65/35

Выход сборной Германии в 1/8 финала был необходим хотя бы только для того, чтобы проверить вычерченные теоремы немецкого наставника Юлиана Нагельсманна над соперником классом повыше. В третьем матче в группе немцы попали в необычные на этом Евро условия — им пришлось дожимать швейцарцев старым «дедовским» способом времён Маттеуса и Румменигге: навесами и силовой борьбой в штрафной.

Нынешние «зумеры» сдюжили — это качество пригодится в плей-офф Мусиале, Виртцу и Шлоттербеку, особенно в матче с датчанами. Ну а игроки постарше — Рюдигер, Кроос, Гюндоган и особенно кипер Нойер помогут младшим товарищам. Германская сборная одна из лучших на турнире по сплаву молодости и опыта — эта особенность будет даже подороже золота, за которым традиционно охотятся немцы.

Фото: German Football / x

В плей-офф Евро сборная Дании просочилась напрямую со следами страданий на лице футболистов и болельщиков. Извечный вопрос принца датского «быть или не быть» команда Каспера Юльманна решала не с помощью тактических ухищрений на поле, а замысловатых формул регламента Евро: при абсолютном равенстве показателей со Словенией датчане заняли второе место в группе за счёт меньшего числа жёлтых карточек… для членов тренерского штаба. Самая эффективная команда Евро-2020 за четыре года по-прежнему хорошо прессингует, любит остро выходить в контратаку, но провал на ЧМ-2022 в Катаре подтверждает расхожую футбольную формулу «любить — не значит двигаться по турнирной сетке». Атака, где действует пара Хейлунд-Винд, пока не впечатлила умением, оборона во главе с 35-летним Кьером регулярно оставляет проплешины: 35% успеха в матче 1/8 финала — как раз, по нашему мнению, реальная оценка шансов датчан на победу в этой паре.

Италия — Швейцария: 50/50

На пресс-конференции после матча с хорватами в группе наставник «скуадры адзурры» Лучано Спаллетти неожиданно ударился в конспирологию в поисках «заговора» против его тактических задумок. И хейтеры итальянского тренера и его сторонники сходятся в одном: главный недостаток Спаллетти — его неспособность адаптироваться к сценарию на ходу. Собрав под итальянские знамёна талантливых игроков под различные игровые схемы (Кристанте/Жоржиньо, Скамакка/Распадори, Гатти/Калафьори), в итоге Спаллетти превратил групповой турнир для сборной в опаснейшее испытание, не позволив футболистам раскрыть свой потенциал.

Фото: Azzurri_En / X

Пожалуй, бурлящая, как жерло Везувия, внутренняя атмосфера в команде может сказаться на её турнирных шансах. Итальянцы в таких случаях говорят «Altro e correre, altro e arrivare» («Одно дело бежать, другое — добежать»), а более склонные к азарту — «Как фишка ляжет».

Швейцария вышла в плей-офф большого турнира в шестой раз подряд. Только у Франции такая же стабильность, но «трёхцветные» на прошлом Евро в ранге чемпионов миру вылетели уже в 1/8 финала именно от швейцарцев. Полузащита (Эбишер, Джака, Ридер) почти сплошь происходит из топовых европейских чемпионатов, Джердан Шакири, выступающий в американской MLS, продолжает множить свои коллекцию эффектных голов, забивая на каждом крупном турнире.

Фото: Nati / X

В группе швейцарцы хорошо комбинировали в игре с Германией, но каких-то креативных ходов от наставника Мурата Якина не предъявили. Впрочем, в матче с итальянцами могут дотянуть даже до пенальти, и в этом компоненте игры у Швейцарии надёжно, как в тамошних банках: вратарская линия вообще одна из сильнейших на турнире — Зоммер и Кобель. А вратари, как известно, это полкоманды и уже половина шансов на выход в четвертьфинал.

Франция — Бельгия: 70/30

Во французской команде в третьем матче группового турнира произошло грандиозное событие: Килиан Мбаппе забил свой первый гол на чемпионатах Европы. До матча с поляками подопечные Дидье Дешама и вовсе не забили самостоятельно ни одного мяча. Создаётся впечатление, что «трёхцветные» — самая терпеливая команда чемпионата. Не претендуя на то, чтобы забивать в начале матча, она делает это тогда, когда соперник выведен из себя столь поразительным прагматизмом и приоткрывает какие-то слабости.

Для «трёхцветных» 1/8 финала — особенная стадия. На предыдущем Евро первый же заход в плей-офф был окрашен в чёрные тона — тогда в составе против швейцарцев играли все сильнейшие, но в серии пенальти промахнулся Мбаппе. Думается, что французы захотят закрыть этот гештальт во чтобы то ни стало. Отсюда возможность скатиться на навал в конце тайма, когда у тебя в соперниках даже такая потрёпанная Бельгия.

Фото: Belgian Red Devils / X

Боязливое ожидание болельщиками сборной Бельгии матча с французами обеспечено: от такого изголодавшегося по голам соперника можно ждать чего угодно. Стартовали «красные дьяволы» невнятно: поклонников команды Доменико Тедеско удручало даже не поражение от словаков, а качество игры. В итоге «красные дьяволы» преобразились однажды в матче с румынами и выстрадали своё второе место в группе E желанной нулевой ничьей в игре с украинцами.

К тому же прагматичный футбол Тедеско строится на понятных связях с игроками, и здесь у бельгийцев серьёзные проблемы. Во втором тайме с Украиной Де Брюйне и Доку предпринимали наивные попытки поиграть в более открытый и азартный футбол, но кворума в этом решении среди остальных игроков не собрали.

Испания — Грузия: 90/10

Игре испанской сборной после группового турнира уже готовы воспеть оды. Футбол, исповедуемый новым наставником «фурии роха» де ла Фуэнте настолько далёк от ватно-перекатного унылого стиля Луиса Энрике, насколько давно идиома «испанский стыд» потеряла свою привязку к географии. Про молодое поколение с резвыми флангами Уильямсом и Ямалем и креативным центром в лице Родри и вечно оживающим в сборной Моратой не написал только очень-очень ленивый медийный ресурс.

Матч с албанцами показал, что у испанцев есть ещё один стартовый состав в запасе с Ольмо, Гримальдо, Райя и даже 38-летнего Хесуса Наваса. Все это настолько убедительно, что сразу вспоминается высказывание спортивного журналиста Василия Уткина «Первое правило прогноза — не верь тому, что лезет в глаза». Поэтому победе Испании в этом раунде мы не ставим 100-процентный результат.

Фото: Selección Española Masculina de Fútbol / X

Сборная Грузии подарила на Евро первую оглушительную сенсацию. Вопреки ожиданиям — нет, не скептиков, а уверенных прагматиков, грузинская команда взяла и отняла три очка у португальцев и теперь с интересом всматривается в сетку плей-офф. Подопечные француза Вилли Саньоля с первых минут обнажили свои сабли наголо и добыли нужную победу против практически резервного, но с Криштиану Роналду, состава Португалии. Закавказская команда, в составе которой попадается лишь одна часто встречаемая за пределами Грузии фамилия — Кварацхелия, сумела сохранить национальный колорит. В награду за бойцовские качества грузин в 1/8 ждёт испанский мастер-класс, шансов на второй подряд сюрприз у них не так много. Но подумаем об этом завтра.

Англия — Словакия: 65/35

Чемпионат Европы, конечно же, не Евровидение, но если бы победителя в нем определяли путём голосования публики и болельщиков, то сборная Англии, наверняка бы уже покинула турнир. В плей-офф «львы» вышли из самой скучной группы, где англичане сумели выбраться из дебрей невнятности среди датчан, сербов и словенцев.

Наставник англичан Гаррет Саутгейт смотрит на игру своих талантливых подопечных Беллингема, Фодена, Райса, Сака через узкий формат своего игрового защитного амплуа середины 90-х годов: «душили, душили мы этих соперников».

Впрочем, статистика оппонентов и результаты сборной на ЧМ-2022 говорят об обратном: за восемь лет работы Саутгейта англичане набрали очков и результатов больше, чем предыдущие 16 лет при развесёлых Эрикссоне, Макларене, Капелло и т. д. Здесь уж впору вспомнить высказывание другого классика тренерской мысли — «игра забывается, результат остаётся». Весь это набор цитат и противоречий оставляет англичанам довольно высокие шансы на выход в четвертьфинал.

Фото: England / X



Биография наставника сборной Словакии Франческо Кальцоны, по сути, и есть и то самое превращение середняка в одну из занимательных команд на турнире в Германии. Основное занятие итальянского тренера в молодости — торговля кофе, затем знакомство с именитым земляком Маурицио Сарри, который увлёк Кальцону футбольным тренерством.

Словацкий футбол тоже долго учился по европейским лекалам, выстрелил в середине «нулевых» и сейчас продолжает повышать своё игровое образование. Основной вратарь Дубравка регулярно спасает и пожарит в «Ньюкасле», в обороне выделяются Шкриньяр из ПСЖ и Ганцко из «Фейеноорда», в полузащите — Лоботка, проведший лучший свой сезон в «Наполи» и Дуда из «Вероны». После классического разбора бельгийцев Кальцона в матче с Украиной, видимо, почувствовал себя Наполеоном во время Ватерлоо, слишком рано уверовавшим в свою победу.

К радости словаков, запутанная турнирная ситуация в группе E подарила им выход в плей-офф с третьего места. Дальше подарки от соперников нужно добиваться собственными силами — в 1/8 с удушающей Англией их может хватить ненадолго.

Румыния — Нидерланды: 45/55

Разговоры о договорных матчах — пустое дело, если у тебя нет прямых доказательств. Ничья в матче третьего тура сборных Румынии и Словакии в группе E, выводившая обе команды в плей-офф, позволяет разве что порассуждать об эффективности формулы чемпионата (возможность выхода с третьего места в группе). Турнирный путь румын в группе лишь добавляет поленьев в костёр противников такого формата Евро. По сути, команде Эдуарда Йорданеску удался стартовый разгромный матч с Украиной.

Между тем споры в соцсетях вокруг «незаслуженного» первого места румын в группе заслоняет анализ собственно самой команды. А здесь есть масса интересных наблюдений. У этой балканской страны выросло новое поколение футболистов: Дрэгушин, Марин, есть свой Коман. Есть даже новый Хаджи — Янис, сын легендарного «карпатского Марадоны» Георге Хаджи. По ходу турнира параллели со сборной Румынии образца 1994 года регулярно напрашивались. Такие турниры, как Евро, — хорошая школа опыта и перспектив карьерного роста. Сборная Румынии — главная «тёмная» лошадка этого ЧЕ.

Фото: OnsOranje / X



После поражение от австрийцев наставник «оранжевых» Роналд Куман попал под жёсткий прессинг уже вне поля: голландские журналисты напрямую спрашивали его об отставке после вылета уже в 1/8 финала. Теперь, естественно, очень интересно посмотреть, как игрой ответит тренер на скептицизм прессы. Сделать это будет сложно в условиях кадровых потерь.

У Нидерландов практически исчез наигранный центр поля — после травм де Йонга и Компенейрса их сменщики Вейналдум и Гравенберх не решили возникшую проблему. А тут ещё во время турнира заболел пристрелявшийся форвард Зиркзе. Ничья с французами по дороге в плей-офф в итоге оказалась не в пользу голландцев, которые теперь начинают игры на вылет с третьего места и получив в соперники неожиданного победителя группы Е Куману приходится выступать в роли механика, который чинит свой автомобиль прямо на ходу.

По-прежнему ли он верит в класс проверенной гвардии во главе с Депаем, или понял, что в этот раз нельзя наступить на те же грабли и добавить отряду свежести — ответ на вопрос и даст игра с Румынией.

Португалия — Словения: 70/30

Португальцы приковывают интерес неизменным приёмом: имея едва ли не сильнейший состав на каждом крупном турнире, не дают возможности предсказать, на какой результат они могут каждый раз рассчитывать. Как далеко проберётся нынешнее поколение пиренейских талантов — одна из интриг, которая вызывает любопытство далеко за пределами Португалии.

Под руководством испанца Роберто Мартинеса «европейские бразильцы» на этом Евро выглядят весьма эффективно, и их победа в группе даже не обсуждается. Впрочем, СМИ опять обсуждают не сборную, а игру Криштиану Роналду — его альтруизм и игру на команду.

На фоне подобной медийной однобокости ускользают такие важные детали португальского механизма, как созидательная работа Бруну Фернандеша, открывания в штрафной Жоты, рывки Бернарду Сильвы и разрушительные действия Палиньи. В последнем матче с грузинами Мартинес дал отдых всему этому разнообразию. Возможно, это и к лучшему — информационный шум не отвлекает команду и даёт возможность сосредоточится на подготовке к игре со Словенией. Выход в следующий круг даже не обсуждается.

Фото: Portugal / X



Словенцы в групповом турнире предстали одной из команд, умеющих не только играть на зубах, но и извлекать из этого результат. Подопечные бывшего игрока национальной сборной Матьяжа Кека на равных бодались в самой скучной группе с Англией и Сербией, а у Дании вырвали ничью за счёт автогола соперника. Если убрать разговоры о скуке, то словенский стиль игры приемлет использования глаголов «перебегал», «переборол» и «передавил», но едва ли переиграл.

Не сказать, что в составе сборной нет сильных мастеров — вратарь Облак, защитник Бийол, нападающий Шешко. Между тем, пытаясь вскрыть чужую оборону, словенцы с присущей только им настойчивостью работают ломом, забывая напрочь, что существует ещё и такая изящная вещь, как отмычка. Протиснуться в плей-офф с такой игрой оказалось по силам, пройти там хотя бы один раунд — задача практически невыполнимая.

Австрия — Турция: 60/40

Команда с родины Терминатора-Шварценеггера и энергетического напитка Red Bull окрылила не только своих болельщиков. В своей группе D без травмированного топ-игрока Алабы они сенсационного заняли первое место, почти на равных сыграв с французами, задавив поляков, и в открытой голевой перестрелке с Нидерландами сломали тем мечту безболезненно выйти в следующий этап Евро. Австрийцы совершенно не бояться идти в единоборства (сломанный нос Мбаппе и разбитый лоб Гризманна не дадут соврать), в центре поля — связка Лаймера и Забитцера с высокой плотностью работы с мячом. Вернувшийся в Европу 35-летний нападающий Арнаутович в своей китайской командировке, видимо, добился футбольного просветления и добавил атакам партнёров креатива.

Австрия — это команда, которая может не только играть в плей-офф, но при определённых обстоятельствах и таких соперниках, как Турция, с 60-процентной вероятностью продвинуться в четвертьфинал.

Фото: ÖFB — oefb.at / X

Сборная Турции после провала на предыдущем Евро доказала, что вопреки Киплингу Восток и Запад могут сойтись хотя бы в рамках одной национальной сборной. Уроки тактики в системе ценностей команды итальянца Винченцо Монтеллы сегодня занимают более высокое место, чем традиционные южные индивидуализм и азарт. А тут ещё и яркие игроки подросли:. Кенан Йылдыз, Бертук Йылдырым, Арда Гюлер, который вошёл в пятёрку самых молодых бомбардиров в истории Евро.

Молодая поросль активно резвиться на поле под присмотром неувядающего Хакана Чалханоглу. После ярких эмоциональных игр в группе Монтелла может спрятать игру турков в кокон, но это совершенно не в крови потомков янычар — в обоюдоострых кинжальных выпадах шансов у них все-таки поменьше, чем у австрийцев.