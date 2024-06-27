Министерство энергетики Узбекистана, комментируя данные Агентства статистики при президенте, сообщило о росте производства электроэнергии в январе-мае 2024 года.

По данным Минэнерго, в мае в Узбекистане было произведено 6,1 млрд кВт·ч электроэнергии, что на 337,9 млн кВт·ч, или на 5,8%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всем потребителям в стране было поставлено 5 млрд кВт·ч электроэнергии. Это на 297,1 млн кВт·ч, или на 5,7% меньше, чем за май 2023 года. Отраслям экономики поставлено 3,7 млрд кВт·ч (на 92,2 млн кВт·ч больше), бытовым потребителям — 1,2 млрд кВт·ч (на 393,7 млн кВт·ч меньше). То есть население сэкономило такой объём электроэнергии, отметили в Минэнерго.

Остальная часть электроэнергии использовалась на собственные и производственные нужды электростанций, а также на расходы при передаче электроэнергии.

«Основная причина низкого [объёма] поставок заключается в том, что в мае на фоне изменения тарифов потребители экономно расходовали электроэнергию. А промышленные предприятия, как видно выше, потребляли электроэнергию в заданных объёмах по сравнению с прогнозом», — говорится в сообщении.

Избыточный объём произведённой электроэнергии экспортировался в соседние страны.

Как отмечает министерство, в Узбекистане введены в эксплуатацию 8 солнечных фотоэлектрических и 1 ветроэлектростанция, которые производят до 2000 МВт «зелёной» энергии в сутки (20% от общего объёма производства), благодаря чему «объём импорта резко сократился».

«Поэтому можно сказать, что сегодня в нашей стране нет проблем, связанных с производством электроэнергии. Наоборот, отныне мощности „зелёных“ электростанций в нашей стране будут увеличены, и электроэнергии будет производиться больше по отношению к потреблению (спросу)», — заявили в Министерстве энергетики.

Стоит отметить, что пользователи социальных сетей регулярно сообщают об отключениях электричества.

Уточнение Агентства статистики

Ранее «Газета.uz» со ссылкой на данные Статагентство сообщила, что выработка электроэнергии крупными предприятиями энергоснабжения в мае сократилась до 3,19 млрд кВт·ч, что на 2,3 млрд кВт·ч (-58%) меньше, чем в мае прошлого года (5,5 млрд кВт·ч), а также на 4,68 млрд кВт·ч (-59,4%) меньше показателя за апрель.

За январь-май производство уменьшилось до 31,16 млрд кВт·ч, что на 1,4%, или на 426,7 млн кВт·ч, меньше пятимесячного показателя 2023 года.

Позже в агентстве «Газете.uz» уточнили, что в статистику по производству электроэнергию крупными предприятиями за апрель 2024 года были включены данные малых производителей. Сейчас эти данные обновлены.

Согласно обновлённым данным, выработка электроэнергии крупными предприятиями энергоснабжения в мае сократилась до 5,3 млрд кВт·ч, что на 393,5 млн кВт·ч (-6,9%) меньше, чем в мае прошлого года (5,7 млрд кВт·ч), а также на 435,1 млн кВт·ч (-7,57%) меньше показателя за апрель.

Также агентство уточняет, что необходимо учитывать, что некоторые малые предприятия за отчётный период могут перейти в категорию крупных.

В Статагентстве указали, что малые предприятия (солнечные, ветряные и другие электростанции с численностью работников до 50 человек) предоставляют отчётность раз в год, а крупные — ежемесячно. У Министерства энергетики есть суточная и месячная статистика в разрезе всех компаний, однако эта информация считается ведомственной, а Агентство статистики по международным требованиям о статистической отчётности должно получать данные напрямую у производителей.

Стоит отметить, что Министерство энергетики не публикует данные о суточном или месячном производстве электроэнергии на регулярной основе, а также в разрезе источников выработки электричества.