Экономика
Завод BYD в Джизакской области выпустил первые автомобили (фото)
Президент посетил автозавод BYD Uzbekistan Factory в Джизакской области и расписался на первых автомобилях, сошедших с конвейера. Сейчас завод производит две модели автомобилей бренда. Годовая мощность производства на первом этапе составляет 50 тысяч единиц, а к третьему достигнет 500 тысяч.
«Сегодня в Узбекистане нет проблем, связанных с производством электроэнергии» — Минэнерго
Минэнерго Узбекистана, комментируя данные Статагентства о снижении выработки электроэнергии в мае, сообщило, что на самом деле рост производства электроэнергии составил 5,8% за счёт солнечных и ветряных электростанций. Снижение поставок объясняется «экономным расходованием» после повышения тарифов.
Подписан протокол по процедуре вступления в силу контракта на сооружение малой АЭС в Узбекистане
Первое заседание штаба по сооружению атомной станции малой мощности состоялся на площадке строительства. В рамках визита первого замглавы «Росатома» подписан протокол по процедуре вступления в силу контракта на строительство малой АЭС. Работы по созданию инфраструктуры станции начнутся осенью.
Президент Узбекистана дал старт первым проектам в технопарке Заамина
В Зааминском районе Джизакской области совместно с китайской «Мингюан» на 400 гектарах создаётся особая промышленная зона. Уже сформировано 30 проектов, в которые китайские инвесторы вложат $1,2 млрд. Президент Шавкат Мирзиёев дал старт первым из них.
Сервис Yandex Go заработал в Ургенче и Хиве
Сервис такси Yandex Go начал работу в Хорезмской области — Ургенче и Хиве. Теперь сервис охватывает 13 городов Узбекистана.
Доллар продолжает дешеветь к узбекскому суму
Курс доллара США к суму, устанавливаемый Центробанком Узбекистана, снижается шестой торговый день подряд, достигнув 12555 сумов. Это минимум с середины марта.
Общество
Водитель Spark намеренно сбил скутериста в Ташкенте (видео)
На улице Амира Темура в Ташкенте водитель Spark, преследуя скутериста, выехал на встречную полосу и там сбил его. Скутерист госпитализирован. В СБДД города призвали соблюдать ПДД и дистанцию. Видео.
31-летний мужчина подозревается в сексуальном насилии над 11-летней девочкой
31-летний мужчина в Ташкенте подозревается в регулярном сексуальном насилии над 11-летней дочерью своей «второй жены», которая также состоит в браке. В законном браке у мужчины пятеро детей.
«Юксалиш» изучило мнения пассажиров общественного транспорта Ташкента
Движение «Юксалиш» провело опрос среди пассажиров общественного транспорта Ташкента. Они указали на такие проблемы, как «гонки» и давку в часы пик, нарушения ПДД и графиков, нехватку кондиционеров и отсутствие контроля за выделенными полосами.
Началось голосование по проекту «Мой сад»
В Узбекистане стартовало голосование за инициативы по созданию парков и садов в рамках проекта «Менинг богим». Граждане могут отдать голоса за 738 инициатив в 627 махаллях.
Спорт
Квалификация на ЧМ-2026 по футболу: Узбекистан попал в группу А
По итогам жеребьёвки третьего раунда квалификации к чемпионату мира-2026 Узбекистан попал в группу А, где сыграет с Ираном, Катаром, ОАЭ, Кыргызстаном и КНДР. Матчи стартуют 5 сентября.
«Я полностью верю, что Узбекистан отберётся на чемпионат мира по футболу» — Сречко Катанец
Наставник сборной Узбекистана по футболу Сречко Катанец высказался об итогах жеребьёвки третьего отборочного раунда к чемпионату мира 2026 года. По его словам, все игры будут сложными, но он верит, что национальная команда отберётся на мундиаль
Мир
Россия отправила на войну в Украине около 10 тысяч мигрантов с российским гражданством
Российские власти «отловили» более 30 тысяч человек, получивших гражданство России и поставили их на воинский учёт, около 10 тысяч уже отправили на войну в Украине, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Референдум по строительству АЭС в Казахстане пройдёт осенью
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал, что референдум по строительству атомной электростанции в стране пройдёт этой осенью. Точную дату определит правительство.
НАТО создаст миссию для помощи Украине — NYT
НАТО пока не станет предлагать членство Украине, но создаст миссию, которая будет координировать поставки военной помощи стране, обучение украинских солдат и реализацию двусторонних соглашений по безопасности.
Парламент Кыргызстана одобрил запрет на ввоз и продажу вейпов
Парламент Кыргызстана одобрил законопроект, запрещающий ввоз, реализацию и использование электронных сигарет. За нарушение законодательства предусмотрено административное и уголовное наказание.
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