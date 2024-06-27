Экономика

Президент посетил автозавод BYD Uzbekistan Factory в Джизакской области и расписался на первых автомобилях, сошедших с конвейера. Сейчас завод производит две модели автомобилей бренда. Годовая мощность производства на первом этапе составляет 50 тысяч единиц, а к третьему достигнет 500 тысяч.

Минэнерго Узбекистана, комментируя данные Статагентства о снижении выработки электроэнергии в мае, сообщило, что на самом деле рост производства электроэнергии составил 5,8% за счёт солнечных и ветряных электростанций. Снижение поставок объясняется «экономным расходованием» после повышения тарифов.

Первое заседание штаба по сооружению атомной станции малой мощности состоялся на площадке строительства. В рамках визита первого замглавы «Росатома» подписан протокол по процедуре вступления в силу контракта на строительство малой АЭС. Работы по созданию инфраструктуры станции начнутся осенью.

В Зааминском районе Джизакской области совместно с китайской «Мингюан» на 400 гектарах создаётся особая промышленная зона. Уже сформировано 30 проектов, в которые китайские инвесторы вложат $1,2 млрд. Президент Шавкат Мирзиёев дал старт первым из них.

Сервис такси Yandex Go начал работу в Хорезмской области — Ургенче и Хиве. Теперь сервис охватывает 13 городов Узбекистана.

Курс доллара США к суму, устанавливаемый Центробанком Узбекистана, снижается шестой торговый день подряд, достигнув 12555 сумов. Это минимум с середины марта.

Общество

На улице Амира Темура в Ташкенте водитель Spark, преследуя скутериста, выехал на встречную полосу и там сбил его. Скутерист госпитализирован. В СБДД города призвали соблюдать ПДД и дистанцию. Видео.

31-летний мужчина в Ташкенте подозревается в регулярном сексуальном насилии над 11-летней дочерью своей «второй жены», которая также состоит в браке. В законном браке у мужчины пятеро детей.

Движение «Юксалиш» провело опрос среди пассажиров общественного транспорта Ташкента. Они указали на такие проблемы, как «гонки» и давку в часы пик, нарушения ПДД и графиков, нехватку кондиционеров и отсутствие контроля за выделенными полосами.

В Узбекистане стартовало голосование за инициативы по созданию парков и садов в рамках проекта «Менинг богим». Граждане могут отдать голоса за 738 инициатив в 627 махаллях.

Спорт

По итогам жеребьёвки третьего раунда квалификации к чемпионату мира-2026 Узбекистан попал в группу А, где сыграет с Ираном, Катаром, ОАЭ, Кыргызстаном и КНДР. Матчи стартуют 5 сентября.

Наставник сборной Узбекистана по футболу Сречко Катанец высказался об итогах жеребьёвки третьего отборочного раунда к чемпионату мира 2026 года. По его словам, все игры будут сложными, но он верит, что национальная команда отберётся на мундиаль

Мир

Российские власти «отловили» более 30 тысяч человек, получивших гражданство России и поставили их на воинский учёт, около 10 тысяч уже отправили на войну в Украине, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал, что референдум по строительству атомной электростанции в стране пройдёт этой осенью. Точную дату определит правительство.

НАТО пока не станет предлагать членство Украине, но создаст миссию, которая будет координировать поставки военной помощи стране, обучение украинских солдат и реализацию двусторонних соглашений по безопасности.

Парламент Кыргызстана одобрил законопроект, запрещающий ввоз, реализацию и использование электронных сигарет. За нарушение законодательства предусмотрено административное и уголовное наказание.

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