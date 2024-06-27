Центральный банк Узбекистана установил новый курс иностранных валют к узбекскому суму с 28 июня.





Курс доллара США по итогам дневных торгов снизился ещё на 25,11 сума. В целом доллар слабеет к суму шестой торговый день подряд (с 21 июня), снизившись почти на 88,75 сума — с 12643,91 до 12555,16 сума. Это минимальный показатель с 13 марта (12546 сумов).

В коммерческих банках в среду доллар принимался по курсу от 12520 сумов до 12575 сумов (только у БРБ, Garant Bank и Universalbank). Курс продажи варьировался от 12610 (Asia Alliance Bank, «Трастбанк» и «Агробанк») до 12640 сумов.





Объём торгов на валютной бирже за последние семь дней (19−27 июня) составил 746 млн долларов (в среднем по 106,5 млн долларов в день), что меньше на 14% (на 122,3 млн долларов) объёма за предыдущие пять дней — 868,4 млн долларов (в среднем 124 млн долларов).

Как мы сообщали ранее, по итогам первого квартала объём торгов на валютной бирже сократился на 2,7% — до 5,82 млрд долларов. При сравнении мартовских показателей этого и прошлого годов снижение составило 6,8%.

Финансист Отабек Бакиров отмечал, что падение валютных торгов может быть связано с контролем порядка проведения валютных операций для госкомпаний, усложнением процесса импорта и ростом внебиржевых валютных сделок. Источник «Газеты.uz» в банковской системе подтверждал, что эти три фактора могут оказывать определённое влияние на снижение объёма валютных торгов. Собеседник добавил, что предложение (продажа) валюты со стороны предприятий и населения выросло по сравнению с предыдущим периодом.

С начала года девальвация сума к доллару составила 1,7%.