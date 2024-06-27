Президент Шавкат Мирзиёев 27 июня прибыл в Джизакскую область, где ознакомился с деятельностью совместного предприятия BYD Uzbekistan Factory, сообщила пресс-служба главы государства.

Завод был запущен в январе в ходе визита президента в Китай. Это первый этап проекта стоимостью 160 млн долларов и с производственной мощностью 50 тысяч электромобилей в год.





Совместное предприятие было обеспечено современной промышленной инфраструктурой, проложено почти 2 км железнодорожных путей. Для обеспечения непрерывности производства были построены склад комплектующих и логистический центр на 1200 контейнеров. На заводе установлены современное оборудование и роботизированные системы из Китая. Производственный процесс автоматизирован. Создана лаборатория для высокоточной проверки геометрических размеров электромобилей.

Президент осмотрел производство и побеседовал с китайскими партнёрами. На заводе сейчас производят модели Chazor и Song Plus Champion. Шавкат Мирзиёев оставил свою подпись на первых электромобилях, полностью собранных на заводе и сошедших с конвейера в четверг.

Здесь же главе государства была представлена информация о планах по локализации производства. В ближайшие годы планируется расширение модельного ряда завода.

Фото журналистки Умиды Олимовой.

В рамках второго этапа проекта стоимостью 300 млн долларов планируется увеличение производства до 200 тысяч электромобилей в год, а в рамках третьего этапа стоимостью 500 миллионов долларов — до 500 тысяч электромобилей.

С увеличением количества электромобилей уровень локализации, как ожидается, будет постепенно повышаться. В первую очередь будет налажено производство бамперов, стёкол, лакированных и пластиковых деталей. В дальнейшем планируется выпуск аккумуляторов, электрических двигателей, алюминиевых деталей, шин и сидений.

Для того чтобы быть конкурентоспособными в этой новой отрасли, необходимы инновации и высококвалифицированные специалисты. В связи с этим подчёркнута необходимость создания RnD-центра (Research and Development, центр компетенций) для обучения и развития кадров, поддержки научных и инженерных изысканий. Обсуждены меры по снижению себестоимости продукции через проекты локализации. Цель на перспективу — выход на рынки региона.





Сегодня на предприятии трудятся 1200 человек. В прошлом году 200 работников прошли обучение на заводах UzAuto Motors. В этом году ещё 92 специалиста пройдут обучение в китайских городах Сиане и Чанше по направлениям контроля качества, технологий, поставок и технического обслуживания оборудования. Когда все три этапа будут реализованы, количество рабочих мест достигнет 10 тысяч.

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