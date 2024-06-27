Президент Шавкат Мирзиёев 27 июня прибыл в Джизакскую область, где ознакомился с деятельностью совместного предприятия BYD Uzbekistan Factory, сообщила пресс-служба главы государства.

Завод был запущен в январе в ходе визита президента в Китай. Это первый этап проекта стоимостью 160 млн долларов и с производственной мощностью 50 тысяч электромобилей в год.

byd uzbekistan factory, автомобилестроение, визит президента, джизакская область

Совместное предприятие было обеспечено современной промышленной инфраструктурой, проложено почти 2 км железнодорожных путей. Для обеспечения непрерывности производства были построены склад комплектующих и логистический центр на 1200 контейнеров. На заводе установлены современное оборудование и роботизированные системы из Китая. Производственный процесс автоматизирован. Создана лаборатория для высокоточной проверки геометрических размеров электромобилей.

Президент осмотрел производство и побеседовал с китайскими партнёрами. На заводе сейчас производят модели Chazor и Song Plus Champion. Шавкат Мирзиёев оставил свою подпись на первых электромобилях, полностью собранных на заводе и сошедших с конвейера в четверг.

Здесь же главе государства была представлена информация о планах по локализации производства. В ближайшие годы планируется расширение модельного ряда завода.

byd uzbekistan factory, автомобилестроение, визит президента, джизакская область

Фото журналистки Умиды Олимовой.Фото журналистки Умиды Олимовой.

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В рамках второго этапа проекта стоимостью 300 млн долларов планируется увеличение производства до 200 тысяч электромобилей в год, а в рамках третьего этапа стоимостью 500 миллионов долларов — до 500 тысяч электромобилей.

С увеличением количества электромобилей уровень локализации, как ожидается, будет постепенно повышаться. В первую очередь будет налажено производство бамперов, стёкол, лакированных и пластиковых деталей. В дальнейшем планируется выпуск аккумуляторов, электрических двигателей, алюминиевых деталей, шин и сидений.

Для того чтобы быть конкурентоспособными в этой новой отрасли, необходимы инновации и высококвалифицированные специалисты. В связи с этим подчёркнута необходимость создания RnD-центра (Research and Development, центр компетенций) для обучения и развития кадров, поддержки научных и инженерных изысканий. Обсуждены меры по снижению себестоимости продукции через проекты локализации. Цель на перспективу — выход на рынки региона.

byd uzbekistan factory, автомобилестроение, визит президента, джизакская область

Сегодня на предприятии трудятся 1200 человек. В прошлом году 200 работников прошли обучение на заводах UzAuto Motors. В этом году ещё 92 специалиста пройдут обучение в китайских городах Сиане и Чанше по направлениям контроля качества, технологий, поставок и технического обслуживания оборудования. Когда все три этапа будут реализованы, количество рабочих мест достигнет 10 тысяч.

Фото

byd uzbekistan factory, автомобилестроение, визит президента, джизакская область

byd uzbekistan factory, автомобилестроение, визит президента, джизакская область

byd uzbekistan factory, автомобилестроение, визит президента, джизакская область

byd uzbekistan factory, автомобилестроение, визит президента, джизакская область

byd uzbekistan factory, автомобилестроение, визит президента, джизакская область

byd uzbekistan factory, автомобилестроение, визит президента, джизакская область